¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢£·¾¡£¶ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè¾ì½ê¤Ë¾¡Íø¤òµó¤²¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦»Í¤Ä¤«¤é²¼¼êÅê¤²¤ò¤³¤é¤¨¤¿¤¬¡¢´ó¤ê¤òÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤ÅÚÉ¶¤¬Â³¤¯¡££·ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢£²¾¡£µÇÔ¤È¶ì¤·¤¤ÅÚÉ¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£µÏ¢¾¡¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢µë¶â¤òÄ¾¤¹¤Î¤Ë¤¢¤È£±¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²£¹Ë¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¤Ð¤Þ¤ì¤¿¡£Á°Æü¤Ï¿·±Ô¤ÎÅìÁ°Æ¬£µËçÌÜ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤òÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤¹þ¤ßÇòÀ±¤ò½¦¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£µ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Àè¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¤ÎË¾ºÎ¶Àï¤Ç¡¢±¦É¨¤Îð×ÂÓ(¤¸¤ó¤¿¤¤)¤òÂ»½ý¡£½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«½Ð¾ì¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÉé¤±¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÇòÀ±¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£