2025年、11年目を迎えたハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ・アンジュルム。6月に上國料萌衣が卒業し、新リーダー・伊勢鈴蘭が就任。さらに8月には最年少メンバー・長野桃羽が加入。“新生アンジュルム”が三重・伊勢を舞台に、絆を深める初めての9人旅へ！

11月27日（木）深夜1時35分より日本テレビ（※関東ローカル）にて地上波版放送。地上波版放送終了後よりHuluで完全版独占配信がスタート。配信スケジュールは下記の通り。

#1 11月27日（木）番組放送終了後配信スタート

#2 12月4日 （木）午前0時配信スタート

#3 12月11日（木）午前0時配信スタート

#4 12月18日（木）午前0時配信スタート

視聴ページ： https://www.hulu.jp/do-angerme-dream

新たな門出を迎えた彼女たちが向かったのは、リーダーの伊勢が「SNS観光アンバサダー」を務めている、三重県の伊勢。伊勢神宮や、おかげ横丁などを舞台に、名物「赤福」や「伊勢うどん」を食べられる権利を賭けた多数決クイズなど、メンバーの団結力と個性が試される企画が続々登場。彼女たちの素顔とグループの新たな関係性を描き出す。“絆を深める旅”のはずが、思わぬ展開にメンバー間で意見がぶつかる場面も!? 果たして新生アンジュルムは困難を乗り越え、ひとつになれるのか--？

Hulu完全版では、“メンバー全員で絶品！伊勢海老料理に挑戦” “メンバーだけのプライベートお泊まりトーク” “はじめての寝起きドッキリ” “志摩スペイン村で可愛い検証” “絶景スポットで夢を語り合う” “全員で大縄跳び挑戦”…2日間の旅の全貌を余すところなく公開。笑いあり、涙あり、そして成長あり--いまを駆ける“新生アンジュルム”を映し出す。

さらにHuluでは、11月30日（日）に開催される『アンジュルム 2025 autumn 「Keep Your Smile！」 final』を独占配信する。

■アンジュルム コメント

伊勢鈴蘭

「私がSNS観光アンバサダーをやっている、三重県伊勢市に9人で訪れました。みんなで伊勢を満喫しながら、私たちの絆を試される色んなゲームや企画に挑戦しましたので、ぜひご覧ください。」

為永幸音

「アンジュルムをパワーアップさせるためにいろんなとこに行きました。伊勢神宮に行き、みんなでお参りしたり、絆を試されるようなバラエティ企画でみんなで楽しんだので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。」

橋迫鈴

「今回の旅は9人の絆を深めるという内容だったので、後半につれてどんどん絆が見えてくるんじゃないかなという内容になっていますので、ぜひそこに注目してほしいです。」

川名凜

「アンジュルムとして初めてのお泊りまで撮影があったので、メンバーの素の部分をたくさん見れるんじゃないかなと思います。」

松本わかな

「アンジュルムで二日間もお泊りしてロケすることってなかなかなかったんですけど、みんなで協力していろんなことをやって頑張ってきたのでぜひ楽しんで見てください。

平山遊季

「今の9人全員でロケをするのがまず初めてだったので、それがすごくうれしかったですし、何といっても伊勢市でロケができて、一泊二日のとっても楽しくて、ちょっとラフな私たちも見れると思います。ぜひチェックしてください。」

下井谷幸穂

「アンジュルムで伊勢神宮やおかげ横丁に行き、伊勢市を満喫しました！わちゃわちゃ楽しい旅になったので、是非観てください！」

後藤花

「みんなで協力して料理をしたり、一緒に楽しんだりして、さらに絆を深められた旅になったと思います。各メンバーの素の一面を見て楽しんでいただけたら嬉しいです！」

長野桃羽

「初めての旅ロケで、一日目はたくさんいろんなパワースポットに行ってパワーをもらったり、二日目は志摩スペイン村に行きました。一日目も二日目もいろんな内容がもりだくさんなので、ぜひみなさんに見てほしいなと思います。」

アンジュルム グループコメント

「伊勢鈴蘭がSNS観光アンバサダーをしている三重県伊勢市へ、新体制のアンジュルム9人で1泊2日のロケに行ってきました。アンジュルムメンバーの絆をもっと強くするために、様々なゲームにも挑戦しました。みんなでお泊まりをして料理を作ったり、寝起きドッキリもあったりと私たちの素の部分も見られる内容になっています。ぜひたくさんの方に観ていただければ嬉しいです。」