BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が20日に放送され、五十嵐亮太氏（46）と坂口智隆氏（41）の元ヤクルトコンビがゲスト出演。ポスティングシステムを利用して今オフのメジャー移籍を目指しているヤクルト・村上宗隆内野手（25）との懐かしい思い出について五十嵐氏が語った。

まずは村上について「凄い打つし、練習するのは当然じゃないですか。でも、これぐらい凄い選手ってベンチの前に行って自分が先頭に立って声出すとかってあんまりほかのチームで見ないんですよ。でも、自分が先頭に立って声を出すとかベンチの雰囲気を盛り上げるとかって青木（宣親氏）とかもそうだった。凄くいいチームづくりができる人。人間性が本当にいい」と実力だけでなくリーダーシップにあふれた人柄についても絶賛した五十嵐氏。

実はそんな村上について「自慢したい」思い出があるという。

「キャンプ中、僕がヤクルトに戻った時に…。村上、2月誕生日なんですよ。普通に食堂でご飯食べてたら村上が目の前にいて。明日誕生日…みたいな話になって。え〜！そうなんだ。めでたいじゃん。何歳？って聞いたら“ハタチです”って」

2000年2月2日生まれの村上。五十嵐氏は2019年にヤクルトに復帰し、村上が20歳になった2020年を最後に現役を引退している。

「ハタチか！それはめでたいな！っつって。明日、同級生とかとなんかやるの？って聞いたら“いや、なんもないっす”って。それはもうハタチだ！お祝いしようぜ！って。俺もう（区切りの）ハタチだから（張り切って）ホテルに“すいません、どでかいケーキつくってくれ”って言って。ケーキつくってもらって…」

村上が20歳になった2020年2月2日。五十嵐氏はもともと石川雅規投手（45）や元サッカー日本代表の小野伸二氏（46）、坪井慶介氏（46）といった同学年の選手や関係者たちと食事をすることになっていたという。

「そこに村上に“行こうぜ！”って言って。もう10人とか20人ぐらいで彼の誕生日のお祝いしたの。その時は（村上に）“良かったなぁ！”なんて言ってたけど、今となっちゃ、あの時やっといて良かった」と笑わせた五十嵐氏。

「俺もさすがに（今でも）小野伸二と話すもん。あの時まだ出始めだったけど、あいつマジ凄くなったよねみたいな」としつつ「でもね、この話を自分からあの時やったって言えないんですよ。分かる？いつまでそんなこと先輩言ってんですか？って（村上に）言われるのやだから、いやらしさが出るから自分からは（村上に）言わないんですよ。でも、そういういい思い出がある」と目を細めていた。