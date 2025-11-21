【山粼武司 これが俺の生きる道】#52

中日ドラ1新人金丸夢斗は年俸大幅アップでもウカウカできず…来季バンテリンD「テラス弾」増の危機

1997、98年の2年間は思うような成績を挙げられずにいた。97年はたった19本塁打。98年も「合格ライン」にしていた30本には及ばず、27本止まり。チームも優勝を逃した。

「この合格ライン自体、自分が超一流でない」

そう気付かせてくれたのが、98年ドラフト1位で入団した福留孝介だった。

PL学園時代は7球団から1位指名を受けた超高校級。近鉄が当たりクジを引き、希望球団（巨人と中日）でなかったため「浪人」して日本生命に入り、中日を逆指名した。

孝介は1年目から開幕戦のスタメンに抜擢された。ルーキーの開幕スタメンは中日では10年ぶりのことだった。

孝介は打撃で存在感を見せる一方で、守備ではエラーを連発（99年、両リーグワーストの19失策）。当初守っていた遊撃手だけでなく、左翼手でもサヨナラエラー。

日本シリーズでは内野ゴロの併殺処理でボールを後逸し、この失策が敗戦につながったことも。全体的に守備では苦労していた記憶がある。

武器である打撃でも、新人記録を更新する121三振。それでも弱音を吐かなかった。絶対に「できない」とは言わない。俺とは正反対のプラス思考だった。内野の守備が厳しいという見方が強まり、02年に外野手に転向したときも「バッティングが生かせるなら、こっちで頑張ります」と常に前を向いていた。

向上心もすごかった。俺は本塁打王の翌年以降、「30本くらい打てればいいか」と考えていた。でも孝介は、現状維持ではなく、常に高い数字を目指し、進化を遂げようとしていた。野球に対する感性、感覚が俺とはまるで違った。

俺も孝介も同じ45歳のシーズンまで現役を続けたが、野球への探求心はあいつの方がずっと上。後になって自分との差に気付かされた。

俺は練習で「突き詰める」ということをしたことがなかった気がする。ちょっとやったら「もういいか、こんな感じやな」と思ってすぐやめていた。プロでの現役生活は俺は27年、孝介は24年と3年長くやったが、トータルしたら孝介の半分も練習していなかったと思う。

9学年も下の後輩。俺とは正反対の性格。なぜ気が合ったのか分からない。孝介が2年目（2000年）のオフから、俺が現役を引退する13年まで、自主トレで毎年共に汗を流した。

孝介から学んだことはたくさんある。先輩やコーチには相談できない野球の悩みも、孝介には食事をしながらポロッと漏らすことがあった。

（山粼武司／元プロ野球選手）