¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤ò¼«Âð¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤Ê¤ÉË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÃË¤òÂáÊá¡¡¹â¾¾»Ô
¹â¾¾Æî·Ù»¡½ð¡¡»ñÎÁ
¡¡¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¡Ê21¡Ë¤ò¼«Âð¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹â¾¾»Ô¾åÅ·¿ÀÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï11·î19Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¾åÅ·¿ÀÄ®¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¸¼´Ø¤«¤é²°³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿½÷À¤ÎÂÎ¤òÎ¾¼ê¤ÇÊú¤¨¡¢²°Æâ¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤Ê¤ÉË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÈáÌÄ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡ÖË½¹Ô¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£