『MFゴースト 3rd Season』来年1月4日より放送 大逆転を予感させるPV第1弾公開 キャスト＆監督＆アーティストコメントも
テレビアニメ『MFゴースト 3rd Season』が、2026年1月4日よりTOKYO MX、アニマックスほかにて放送される。あわせて、「神15」のライバルたちにリベンジを挑むカナタの表情が印象的な作品キービジュアルと、3rd Season第1弾PVが公開された。
【場面カット】勝負の行方は？真剣な表情のカナタ
激闘のMFG第3戦「ザ・ペニンシュラ真鶴」決勝。2速を失った状態で続々とライバルたちに抜かれていく主人公・片桐夏向は、逆境の中で奥底に眠っていた剥き出しの闘争心に火を点ける。第1弾PVでは、リベンジを宣言するカナタと、立ちはだかる「神15」たちとの熱いレース展開を予感させる。
3rd Seasonのオープニングテーマは芹澤優「TIMELESS POWER feat. MOTSU」、エンディングテーマはHimika Akaneya「予感の途中 Prod. ☆Taku Takahashi (m-flo)」に決定した。第1弾 PVでは、オープニングテーマの楽曲の一部を聴くことができる。芹澤は「芹澤優の全てを捧げる所存でございます!!正直3rd Seasonの曲、ヤバいですよ。ヤバさだけ伝えておきます。覚悟してください」と期待感をあおった。Himikaは「MFゴーストの世界を彩る手助けを、この曲でできたら幸いです」とコメントした。
また、放送に先駆けて主演の片桐夏向役の内田雄馬、西園寺恋役の佐倉綾音、中智仁監督が作品への思いや放送への意気込みなどを語ったコメントも公開された。
さらに、本作のリアルイベントが続々決定。2026年1月9日〜11日に千葉・幕張メッセにて開催される『東京オートサロン2026』に出展される。また、12月1日より神奈川・真鶴町とのコラボレーション『MF ゴースト 3rd Season×MANAZURU』が開催されるほか、2026年1月から2nd Seasonに引き続き神奈川・小田原市とのコラボレーション『MF ゴースト 3rd Season×ODAWARA』が開催される。
本作は、しげの秀一氏原作にて、2017年から2025年2月まで『ヤングマガジン』（講談社）で連載され、同誌にて2013年まで連載されていた『頭文字D』の後継作。単行本の累計発行部数は700万部を突破し、コミックス全23巻が好評発売中の大ヒット近未来公道カーレースバトル漫画の映像化作品の第3期となる。
■キャスト＆監督コメント
▼片桐夏向役：内田雄馬
MFゴーストが帰ってきます！熱き戦いの続きがまた見られるということで、非常にワクワクしております。カナタたちドライバーの勇姿をぜひ最後までお楽しください。
▼西園寺恋役：佐倉綾音
いよいよ3rd Seasonがスタートします！日々、現場でもプライベートでも「MFゴースト観ています」と言っていただけることが多く、作品への期待感がうかがえてとてもうれしいです。レースはもちろん、人間模様も大きく動くシーズンなので気合を入れてアフレコに臨みました。引き続き、恋の恋愛模様にもぜひご注目ください。
▼中智仁監督
お待たせしました！夏向のリベンジが始まります！3rd Seasonでは、夏向を取り巻く物語が大きく動き始めます。そして恋がそこに寄り添っていきます。怪我に苦しみながらピークを取り戻した夏向をどう映像化するか？徹底的にこだわった、そのスピードを増した熱いレース描写をぜひご覧ください!!
■アーティストコメント
▼芹澤優
MFゴースト 3rd Seasonオープニングを歌わせていただけることになりました芹澤優です！ちょっとだけ調子乗った事言っていいですか…？「MFゴーストのOPは芹澤優 feat. MOTSUだろ！」と思ってくれてる人がいるってことですよねぇ!!もう私たちは一心同体ですよ！芹澤優の全てを捧げる所存でございます!!正直3rd Seasonの曲、ヤバいですよ。ヤバさだけ伝えておきます。覚悟してください。よろしくお願いします！
▼MOTSU
頭文字DからMFゴーストへ！時代を駆け抜けて、いざ3rd Season！今回もOP曲をセリコと共に、皆さんにお届けできるという喜びに全身が震えています！ユーロビート史上最強のサビです!!TIMELESS POWER!!!時を貫きましょう!!!
▼Himika Akaneya
皆さま、お久しぶりです。Himika Akaneyaです。再びMFゴーストのEDテーマを歌うことができうれしく思います。これまで幾度と恋の歌を歌ってきましたが、どの曲も恋を違った面から映し出しており、表面では見えづらい細やかな描写がなされており大好きでした。
今回は新たにご一緒させていただくm-floの☆Taku Takahashiさん、そしてお馴染みで信頼のおけるARAKIさんのお二人が作る世界観をわたしも楽しみつつ、その美しさ一つ一つを溢さぬよう丁寧に歌わせていただきました。MFゴーストの世界を彩る手助けを、この曲でできたら幸いです。
【場面カット】勝負の行方は？真剣な表情のカナタ
激闘のMFG第3戦「ザ・ペニンシュラ真鶴」決勝。2速を失った状態で続々とライバルたちに抜かれていく主人公・片桐夏向は、逆境の中で奥底に眠っていた剥き出しの闘争心に火を点ける。第1弾PVでは、リベンジを宣言するカナタと、立ちはだかる「神15」たちとの熱いレース展開を予感させる。
また、放送に先駆けて主演の片桐夏向役の内田雄馬、西園寺恋役の佐倉綾音、中智仁監督が作品への思いや放送への意気込みなどを語ったコメントも公開された。
さらに、本作のリアルイベントが続々決定。2026年1月9日〜11日に千葉・幕張メッセにて開催される『東京オートサロン2026』に出展される。また、12月1日より神奈川・真鶴町とのコラボレーション『MF ゴースト 3rd Season×MANAZURU』が開催されるほか、2026年1月から2nd Seasonに引き続き神奈川・小田原市とのコラボレーション『MF ゴースト 3rd Season×ODAWARA』が開催される。
本作は、しげの秀一氏原作にて、2017年から2025年2月まで『ヤングマガジン』（講談社）で連載され、同誌にて2013年まで連載されていた『頭文字D』の後継作。単行本の累計発行部数は700万部を突破し、コミックス全23巻が好評発売中の大ヒット近未来公道カーレースバトル漫画の映像化作品の第3期となる。
■キャスト＆監督コメント
▼片桐夏向役：内田雄馬
MFゴーストが帰ってきます！熱き戦いの続きがまた見られるということで、非常にワクワクしております。カナタたちドライバーの勇姿をぜひ最後までお楽しください。
▼西園寺恋役：佐倉綾音
いよいよ3rd Seasonがスタートします！日々、現場でもプライベートでも「MFゴースト観ています」と言っていただけることが多く、作品への期待感がうかがえてとてもうれしいです。レースはもちろん、人間模様も大きく動くシーズンなので気合を入れてアフレコに臨みました。引き続き、恋の恋愛模様にもぜひご注目ください。
▼中智仁監督
お待たせしました！夏向のリベンジが始まります！3rd Seasonでは、夏向を取り巻く物語が大きく動き始めます。そして恋がそこに寄り添っていきます。怪我に苦しみながらピークを取り戻した夏向をどう映像化するか？徹底的にこだわった、そのスピードを増した熱いレース描写をぜひご覧ください!!
■アーティストコメント
▼芹澤優
MFゴースト 3rd Seasonオープニングを歌わせていただけることになりました芹澤優です！ちょっとだけ調子乗った事言っていいですか…？「MFゴーストのOPは芹澤優 feat. MOTSUだろ！」と思ってくれてる人がいるってことですよねぇ!!もう私たちは一心同体ですよ！芹澤優の全てを捧げる所存でございます!!正直3rd Seasonの曲、ヤバいですよ。ヤバさだけ伝えておきます。覚悟してください。よろしくお願いします！
▼MOTSU
頭文字DからMFゴーストへ！時代を駆け抜けて、いざ3rd Season！今回もOP曲をセリコと共に、皆さんにお届けできるという喜びに全身が震えています！ユーロビート史上最強のサビです!!TIMELESS POWER!!!時を貫きましょう!!!
▼Himika Akaneya
皆さま、お久しぶりです。Himika Akaneyaです。再びMFゴーストのEDテーマを歌うことができうれしく思います。これまで幾度と恋の歌を歌ってきましたが、どの曲も恋を違った面から映し出しており、表面では見えづらい細やかな描写がなされており大好きでした。
今回は新たにご一緒させていただくm-floの☆Taku Takahashiさん、そしてお馴染みで信頼のおけるARAKIさんのお二人が作る世界観をわたしも楽しみつつ、その美しさ一つ一つを溢さぬよう丁寧に歌わせていただきました。MFゴーストの世界を彩る手助けを、この曲でできたら幸いです。