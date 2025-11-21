OWV、ラグビー浦安D-Rocksの公式アンバサダーに就任 地域密着＆ファン拡大に貢献へ
ボーイズグループ・OWVが、ラグビーリーグワン所属の浦安D-Rocksの2025-26シーズン公式アンバサダーに就任することが決定した。
【写真】ラグビーリーグワン 浦安D-Rocks ロゴ
今回の就任は、浦安D-Rocksが掲げる“地域との一体化”および“新たなファン層との接点創出”を目的とした取り組みの一環として実施されるもの。OWVは、公式SNSや動画コンテンツを通じた情報発信のほか、チーム主催のイベントや試合会場での登場など、さまざまな形でチームの魅力を発信していく予定となっている。アンバサダーとしての就任期間は、2026年5月31日まで。今後は浦安D-RocksおよびOWVそれぞれのSNSを活用した広報活動、コラボ動画の配信、イベント出演などが予定されている。
初のお披露目は、11月29日に千葉・浦安Dパークで開催されるプレシーズンマッチ「浦安D-Rocks vs 横浜キヤノンイーグルス」の試合会場で行われる。
あわせて、就任を記念し、OWVのファンクラブ会員限定で100名を試合に無料招待するキャンペーンも実施。詳細はグループの公式サイトで案内される。
今回の就任にあたり、メンバーは「ラグビー経験者はいませんが、ファンの皆さんと一緒にラグビーを楽しみ、盛り上げていきたい」とコメント。「肉体と魂がぶつかり合う崇高なスポーツの魅力を、1人でも多くの方に届けたい」と意気込みを語っている。
