超特急、ドキュメンタリー映画公開1ヶ月記念舞台あいさつ決定 応援上映のための動画も公開
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の初ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（公開中）の公開記念1ヶ月記念舞台あいさつが決定し、応援上映を楽しむためのスペシャル動画が公開された。
【写真】個性際立つライブカットが多数公開
本作は、6月より東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』に完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」を感じられる作品に仕上がっている。
今回は、公開1ヶ月を記念し、12月8日にメンバー6人が登壇する舞台あいさつの開催が決定。横浜ブルク13での午後4時30分回（上映後）、午後7時35分回（上映前）となり、全国の劇場でライブビューイングも実施する。当日限定の入場者特典も用意されており、「#超特急映画みた」感想投稿キャンペーンとの連動企画として、8号車（ファンネーム）からの質問にメンバーが答えるコーナーも実施する。
また、超特急による「応援上映を楽しむためのスペシャル映像」も到着。先日行われた初日舞台あいさつの様子や、ユーキとハルによる撮りおろしコメントも収録されている。
