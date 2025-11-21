出口夏希、2026年カレンダー発売決定 初公開の表紙ビジュアル解禁
ファッション誌『non-no』専属モデルを務め、俳優としても活躍する出口夏希が、2026年カレンダー（壁掛け・卓上）を12月20日に発売する。このほど初公開となる表紙ビジュアルが解禁した。
【写真】「出口夏希の2026年カレンダー」壁掛けカレンダー表紙
2025カレンダーに続いて、完全撮りおろしで構成される今作。明るく爽やかな笑顔から、大人びたエモーショナルな表情まで。数千カットにおよぶ撮影の中から厳選された“とっておきの1枚”が、それぞれの表紙に採用されている。
出口は「2026年カレンダーは、壁掛けと卓上の2種類あります。それぞれ違う写真なので、どちらも楽しんでいただけるようになっています。お渡し会もあるので1年ぶりに皆さんに会えるのを楽しみにしています！2026年毎月楽しんでくださいね」とコメントを寄せている。
また、2026カレンダー（壁掛け＆卓上）の発売を記念し、出口が登壇する発売記念イベントの開催が決定。今回は大阪と東京の2会場で開催する。
出口はドラマ『アオハライド』『ブルーモーメント』、Netflix映画『余命一年の僕が余命半年ファッション誌「non-no」専属モデルとして活動し、近年は、ドラマ『アオハライド』、『ブルーモーメント』、Netflix映画『余命一年の僕が余命半年の君と出会った話。』、劇場映画『赤羽骨子のボディーガード』、『か「」く「」し「」ご「」と「』等に出演。ダブル主演を務める映画「万事快調 〈オール・グリーンズ〉」が2026年1月16日に公開を控えている。
