Matt¡Ö1¥«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹16kg¡×µÞ·ã¤¹¤®¤ë¸ºÎÌ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¡ÈÈþÍÆ¥Õ¥ê¡¼¥¯¡É¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ï183cm¡¦64kg
¡¡11·î20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ømix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMatt¤¬ÅÐ¾ì¡£82kg¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ò¡Ô1¥«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¡Õ¤Ç66kg¤Þ¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëMatt¤À¤¬¡¢9·î¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¥ß¥é¥Î¤ä¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢ÃåÍÑÍ½Äê¤À¤Ã¤¿°áÁõ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é°áÁõ¤¬ÆÏ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ãå¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡È¥ä¥Ð¥¤!¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Matt¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢9·î1Æü¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤ËËèÄ«¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹16kg¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥×¡¼¥ë¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖMatt¤µ¤ó¤Ï¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÅê¼ê¤Î¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤Ç¤¹¡£·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹174cm¤È¡È¾®ÊÁ¤Ê¥¨¡¼¥¹¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎMatt¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹183cm¤ÈÄ¹¿È¡£Âç³ØÀ¸»þÂå¤ÎÂÎ½Å¡¢64kg¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¢¤È2kg¸ºÎÌ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹183cm¤Î¾ì¹ç¡¢BMIÅ¬ÀµÂÎ½Å¤ÏÌó73kg¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Matt¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎºÙ¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡µÞ·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¹ðÇò¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï°ìÉô¤«¤é¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÁé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¡Õ
¡ÔÌá¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡ÄµÞ·ã¤¹¤®¤ë¤È¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤«¤é¤Ê¡Õ
¡Ô·ò¹¯Åª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Áé¤»Êý¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Õ
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµÞ·ã¤Ê¸ºÎÌ¤Ë¡¢ÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖMatt¤µ¤ó¤Ï¡ÈÈþÍÆ¥Õ¥ê¡¼¥¯¡É¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¡ÈMatt²½¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î¥á¥¤¥¯½Ñ¤Ç´é¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èý¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢À°·Á¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯8·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ABEMA¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡¡ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤ª¤Ç¤³¤äÎÞÂÞ¡¢¿°¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¡¢4²ó¤ÎÉ¡À°·Á¡¢´ãâÛ²¼¿â¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À°·Á¤·¤¿Åö»þ¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¤«¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¹øÈ´¤«¤·¤Æ¤¿¡Ù¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Matt¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌµÃã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¼«¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÈþ¡É¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Matt¤Î¡ÈÈþ°Õ¼±¡É¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£