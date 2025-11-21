靴下専門店「靴下屋」が、人気キャラクター「ミッフィー」とコラボレーションした新作の靴下を、11月21日（金）から全国の店舗で発売している。11月22日（土）からは、公式オンラインストアと靴下屋Tabio楽天市場店で販売する。

「ミッフィー」×「靴下屋」コラボ第4弾が発売 Illustration Dick Bruna (C)copyright Mercis bv,1953-2016 www.miffy.com

第4弾は、ミッフィーと新たにボリス柄を含めた全5タイプの商品がラインアップしている。

かかとの上でミッフィーがちょこんと頬杖をついたようなデザインの「ミッフィーワッフル刺繍ソックス」（カラー：キナリ、モカチャ 1870円）と、同じく初登場の「ボリスワッフル刺繍ソックス」（カラー：キナリ、ダルサックス 1870円）がお目見えしている。

「ミッフィーモール総柄ソックス」（カラー：ベージュ、モカ、ミント 1760円）と「ボリスモール総柄ソックス」（カラー：キナリ、ターコイズブルー、シルバーグレー 1760円）は、キャラクターの顔にふわふわのモール糸を使用し、ミッフィーのミントとボリスのシルバーグレーがオンラインストア限定カラーとなっている。

「ミッフィーもこもこアメリブショートソックス」（カラー：モカチャ、ピンク、サックス 1980円）は、左右で違う表情のミッフィーがデザインされている。



ノベルティとして、ミッフィーのコラボ商品を含めた3300円以上の商品を買うと、限定のオリジナルポーチ（ランダム2色）がもらえる。



靴下屋とミッフィーがコラボレーションした第4弾の靴下は、11月21日（金）から全国の177店舗で発売中。11月22日（土）からはTabioオンラインストアと靴下屋Tabio楽天市場店で販売する。商品やノベルティは無くなり次第終了となる。価格は税込み。



ミッフィーもこもこアメリブショートソックス（カラー：モカチャ、ピンク、サックス 1980円）