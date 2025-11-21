Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿ÈÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÆÈ¿ÈÎÀÀ×ÃÏ¤Ç¸¥²Ö¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î»²Îó¼Ô¤¿¤Á¡Ê£²£±Æü¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ç¡Ë

¡¡¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¡Ê¤µ¤É¡Ë¤Î¶â»³¡×¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë´Ú¹ñÆÈ¼«¤Î¼°Åµ¤¬£²£±Æü¡¢Æ±»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢´Ú¹ñ¿Í°äÂ²¤Î£·²ÈÂ²£±£±¿Í¤ÈÍû³Ò¡Ê¥¤¥Ò¥ç¥¯¡ËÃóÆüÂç»È¤é·×£²£µ¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£

¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²ÂåÉ½¤Î¼°¼­¤ËÂ³¤­¡¢ÍûÂç»È¤¬¡Ö´ÚÆüÎ¾¹ñ¤¬¶ìÄË¤ÈÄË¤ß¤ÎÎò»Ë¤ò¶¦¤Ëµ­²±¤·¡¢¶¨ÎÏ¤ÈÏ¢ÂÓ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶â»³¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ä«Á¯¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÆÈ¿ÈÎÀ¡ÖÂè»ÍÁê°¦ÎÀ¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¸¥²Ö¤·¤¿¡£

¡¡ÆüËÜÂ¦¼çºÅ¤ÎÄÉÅé¼°¤Ï£¹·î¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÏÄÉÅé¤Î¼­¤ÎÆâÍÆ¤ÇÆüËÜÂ¦¤ÈÀÜÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£