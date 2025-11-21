齋藤飛鳥『smart』表紙でハンサムな魅力 声優挑戦の心境も告白「ドラムを叩いているときのような感覚」
俳優の齋藤飛鳥が、25日発売のファッション誌『smart（スマート）』2026年1月号（宝島社）で表紙を飾る。
【表紙カット】「価値あるアウター」でカッコよく決めた齋藤飛鳥
撮り下ろしでは表紙で着用しているビビッドなライムグリーン色のジャケットをはじめ、この冬に活躍する様々なテックアウターを着こなし、男性ファッション誌ならではのクールなスタイリングで、ハンサムな魅力を引き出している。
ボリュームたっぷりのダウンに身を包んだ際には、「アイテムとしてもすごくかわいいですし、インパクトのある写真になってお気に入りです」と語るなど、冬の寒さもいいかもと思えるショットが満載となっている。
インタビューでは、来年1月に公開を控えるアニメーション映画『クスノキの番人』で本格的に声優に挑戦したことについて、「台本を片手に持って、映像を観ながら口の動きを合わせて演技するということを一気にやるので、ドラムを叩いているときのような感覚でした」と振り返る。また、smartへの前回の出演が乃木坂46を卒業した年だったことから、新しいスタートを切って「自分の生活リズムが掴めるようになってきた」という今の心境を明かしている。
今年免許を取得し楽しんでいるというドライブや冬のおしゃれ事情、最近作っておいしかった料理、そしてファンが気になっているInstagramのプロフィール画面に載せている名作マンガのセリフの真相についても判明する内容となっている。
