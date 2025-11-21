乃木坂46“魂”のアンダーライブ特集 五百城茉央ら全員インタビューで「アンダーとは何か？」に迫る
29日発売の『BUBKA（ブブカ）』1月号では、アイドルグループ・乃木坂46のアンダーメンバー全員が表紙に登場。「アンダーとは何か？」に迫る“魂”のアンダーライブ特集となっている。
【別表紙】”大胆谷間”真っ赤なビキニで表紙を飾る松本慈子
表紙には乃木坂46 40thシングル「ビリヤニ」のアンダーメンバーである伊藤理々杏、吉田綾乃クリスティー、岩本蓮加、金川紗耶、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、田村真佑、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒、五百城茉央、奥田いろは、冨里奈央の14人が登場。
巻頭企画では、35ページにわたりアンダー特集を展開。12月に3日間にわたり日本武道館にて開催されるアンダーライブを控えた今、座長・五百城のソロインタビューをはじめ、全メンバーがインタビューに臨み、アンダーを語り尽くす一大企画となっている。
40thアンダーメンバーが抱える思い、そしてメンバー同士の関係性を捉え、変わり続ける「アンダー」という舞台の本質に徹底的に迫る内容で、インタビューのラインナップは以下の通り。
・五百城茉央
・伊藤理々杏×吉田綾乃クリスティー
・岩本蓮加×冨里奈央
・金川紗耶×黒見明香×佐藤璃果
・柴田柚菜×奥田いろは
・田村真佑×松尾美佑
・林瑠奈×矢久保美緒
それぞれの視点から「アンダーライブの魅力とは何か」「ライブの印象的な瞬間」「アンダーはどう変わってきたのか」といった問いに答え、アンダーにまつわる思いを語り合う中で、積み上げてきた歩みと今作に懸ける覚悟が見えてくるインタビューの連続。そしてその先には「乃木坂46にとってアンダーライブとは何なのか」という問いへの答えが見えてくる構成となっている。
さらに、「乃木坂46アンダードキュメンタリー」を手がけるプロデューサー・竹中優介氏にも独占インタビューを実施し、数年にわたり現場を見続けてきた者だけが語れるアンダーの裏側は、ファン必読の内容になっている。
