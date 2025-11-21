『2025 MAMA AWARDS』開催まであと1週間！授賞式翌日に一挙配信決定＆前日には地上波特番も

11月28日（金）・29日（土）の2日間、香港のKai Tak Stadiumで開催される世界最大級のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』。

TELASA（テラサ）では同授賞式を日本語字幕付きで日本独占生配信される（※主催者：Mnet Japan, Mnet Smart+, Mnet Plusを除く）。

当日は、授賞式だけでなく、レッドカーペットの様子も生配信。そして「リアルタイムで見られない」という人でも、11月30日（日）には、2日間にわたる『2025 MAMA AWARDS』の模様が一挙配信されることが決定した。

◆『MAMA AWARDS』特別番組の放送が決定！

そして『2025 MAMA AWARDS』の日本独占生配信を目前に、授賞式前日の11月27日（木）には、地上波で『MAMA AWARDS』特別番組が緊急放送されることが決定。

昨年の『2024 MAMA AWARDS』からBIGBANGの9年ぶりとなる再結集や、SEVENTEEN涙の2年連続大賞受賞などの映像も放送される。

またTELASAでは『2022 MAMA AWARDS』『2023 MAMA AWARDS』での熱狂と感動のパフォーマンスもあわせて配信中だ。