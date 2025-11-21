宇多田ヒカル、ツアー映像『SCIENCE FICTION TOUR』香港上映決定
宇多田ヒカルの全国ツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の映像が、香港の映画館で上映されることが決定した。12月5日より、現地のMCL Cinemaにてスタートする。
同ツアーは昨年に国内各地で開催され、Prime Videoでの配信も予定されている。香港での劇場上映でも、「First Love」「Beautiful World」などの人気曲で大合唱が起きた現地ライブさながらの熱気が期待される。チケット購入者には、数量限定で「くまちゃんステッカー」が配布される予定。詳細はMCL Cinemaの公式サイトで確認できる。
11月26日には新作EP『Mine or Yours』がアナログレコード盤およびデジタルEP（バンドル版）でリリースされる。iTunesでのプレオーダーキャンペーンも実施されており、25日までに予約すると、『Mine or Yours』ロゴ入りのオリジナルルーラーや待ち受け画像が特典として当たる。
アナログレコード盤のリリースにあわせて、東京・大阪のタワーレコードではDJイベントも開催。12月7日はタワーレコード梅田NU茶屋町店でDJダイノジとDJ KOMORIが、12月9日はタワーレコード渋谷店でオカモトレイジ（OKAMOTO'S）とBiBiYUAが出演予定となっている。各店舗ではアナログレコード盤購入者を対象に、観覧エリアへの入場引換券や整理番号付き優先入場券が先着で配布される。イベント当日の模様は、宇多田ヒカルのスタッフインスタグラムアカウントにて生配信される予定だ。
アナログレコード盤のリリースにあわせて、東京・大阪のタワーレコードではDJイベントも開催。12月7日はタワーレコード梅田NU茶屋町店でDJダイノジとDJ KOMORIが、12月9日はタワーレコード渋谷店でオカモトレイジ（OKAMOTO'S）とBiBiYUAが出演予定となっている。各店舗ではアナログレコード盤購入者を対象に、観覧エリアへの入場引換券や整理番号付き優先入場券が先着で配布される。イベント当日の模様は、宇多田ヒカルのスタッフインスタグラムアカウントにて生配信される予定だ。