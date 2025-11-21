オールスターのチケット販売概要が決定…12月3日に長崎ヴェルカのファンクラブ会員先行、3日間通し券も販売

Bリーグは11月21日、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の追加概要とチケット販売概要を発表した。

同イベントは1月16日から18日にかけての3日間、HAPPINESS ARENAで開催。16日16時55分から行われる「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」の対戦カードが決定し、KYUSHU UNITEDとB2 SELECTED、RISING STARSとASIA ALL-STARSがそれぞれセミファイナルで激突する。その後、敗戦チーム同士の3位決定戦、勝利チーム同士のファイナルが繰り広げられる。

2日目の17日は16時30分から。「SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE」、「MINERVA 3POINT CONTEST」、「RELIVE DUNK CONTEST」の各コンテストが開催される。

イベント最終日の18日は11時30分から、B.LEAGUE U18 JADEとB.LEAGUE U18 HELIOSが対戦する「インフロニアB.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026」。そして、15時から「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」が行われることに決まった。

チケットは12月3日に長崎ヴェルカのファンクラブ会員先行販売でスタート。12時45分から3日間通し券、20時45分から単日券が販売される。翌4日からB.LEAGUEチケット販売が始まり、12時45分から3日間通し券、20時45分から単日券の販売。11日12時45分から単日券追加販売が予定されているが、チケット券売状況によって判断され、実施有無は12月8日に発表される。

一般の3日間通し券はベンチ横前列B側／W側が最高値の250000円。プレミアムコートサイド席が228000円、ベンチ横後列B側／W側が191000円で、1階はベンチ向かいサイド中央席が60000円、ベンチ側サイド席とベンチ向かいサイド席がともに54000円、エンド席が36000円に設定されている。2階から4階は最高48000円から最低17700円で、ベンチ側コーナー席後方、ベンチ向かいコーナー席後方、エンド席後方、4階エンド席は小中高価格でも展開される。

チケットの発売日は以下のとおり。

■「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」チケット発売日



・2025年12月03日（水）12:45～



長崎ヴェルカ ファンクラブ会員先行販売【3日間通し券】

・2025年12月03日（水）20:45～



長崎ヴェルカ ファンクラブ会員先行販売【単日券】

・2025年12月04日（木）12:45～



B.LEAGUEチケット販売【3日間通し券】

・2025年12月04日（木）20:45～



B.LEAGUEチケット販売【単日券】

・2025年12月11日（木）12:45～



B.LEAGUEチケット販売【単日券追加販売】

※「長崎ヴェルカ ファンクラブ会員先行販売」および「B.LEAGUEチケット販売」のチケット券売状況にて判断。単日券追加販売の販売実施の有無については、12/8（月）に発表



※DAY1-3それぞれの券売状況によって、単日券追加販売をしない場合もあり