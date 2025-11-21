¤Ê¤¼¡Ö¡Ü¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò»È¤¦¤Î¤«¡©¡¡µÞÁý¤¹¤ë¡É¥Ë¥»·Ù´±¡Éº¾µ½¡¡¡Ø¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ù¤Î¹ªÌ¯¼ê¸ý
¼«Æ°²»À¼¤¬¡ÈÃÏ¹ö¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É
¡Ö£²»þ´Ö¸å¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅÅÏÃ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥ë¡Ø£±¡Ù¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤¢¤ë¹âÎð½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢NTT¤òÌ¾¾è¤ë¼«Æ°²»À¼¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ö£³²¯±ß»ö·ï¡×¤òÄ¶¤¨¤ëÈï³²³Û¤ÎÎÎ°è¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¡¢ÀçÂæ»Ôºß½»¤Î70Âå½÷À¤¬¡¢Ìó£³²¯6000Ëü±ß¤â¤ÎÂç¶â¤òñÙ¡Ê¤À¤Þ¡Ë¤·¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÍ¿¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤áÁ´ºâ»º¤ò·Ù»¡¤È¶âÍ»Ä£¤ÇÍÂ¤«¤ë¡×
·Ù»ëÄ£ÁÜºº£²²Ý¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¹þ¤ó¤À½÷À¤Ï¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¶â²ôÌó18.6kg¡Ê»þ²Á£³²¯4800Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤ò±Ø¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÃÖ¤¡¢¸½¶âÌó1040Ëü±ß¤ò»ØÄê¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜÁ´ÅÚ¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¡Ö¥Ë¥»·Ù´±º¾µ½¡×¤ÎÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯£¹·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½Á´ÂÎ¤ÎÈï³²³Û¤Ï965²¯3000Ëü±ß¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ë¥»·Ù´±º¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤Ï¼Â¤Ë661²¯2000Ëü±ß¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó£·³ä¤òÀê¤á¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¡Ö¥Ë¥»·Ù´±¡×¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¡¢³¤³°¤«¤é¹ªÌ¯¤Êæ«¤ò»Å³Ý¤±¤ë¹ñºÝ¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡×¤Î¼ÂÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÍøÍÑÃæ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬£²»þ´Ö¸å¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤Ï£±ÈÖ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
·Ù»¡Ä£¤¬¸ø³«¤·¤¿¼ÂºÝ¤Îº¾µ½ÅÅÏÃ¤Î²»À¼¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÌµµ¡¼Á¤Ê¼«Æ°²»À¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¬¡Ö£±¡×¤ò²¡¤¹¤È¡¢À¿¼Â¤½¤¦¤ÊÀ¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¿¦°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍÌ¾µÁ¤ÇÉÔÀµ·ÀÌó¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓ¤«¤éÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤¬ÂçÎÌÈ¯¿®¤µ¤ì¡¢ÈÈºáÀ¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÍøÍÑÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Ê¡²¬¸©·ÙËÜÉô¤Ë¶ÛµÞÄÌÊó¤È¤·¤Æ¤ª¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÆÍÁ³¡ÖÈÈºá¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤¬Î»¾µ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ¤Ï¥Ë¥»¤Î·Ù»¡´±¤Ø¤ÈÅ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤³¤Á¤éÊ¡²¬¸©·ÙËÜÉô¡£»ö·ï¤Ç¤¹¤«»ö¸Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¾¯¤·Áá¸ý¤Ç¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Î¡È·Ù´±Á³¡É¤È¤·¤¿¥Ë¥»·Ù´±¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£
¡Ö¸ª½ñ¤Ë¼å¤¤ÆüËÜ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¼åÅÀ
¡Ö¾È²ñ¤ò¤«¤±¤¿·ë²Ì¡¢¾¾ÅçÅ¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²ÆÏ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ö¾ðÄ°¼è¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÜÆüÊ¡²¬¸©·ÙËÜÉô¤Ë£²»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤´Íè½ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
ÄÌ¿®²ñ¼Ò¡¢·Ù»¡¤ÈÌò³äÊ¬Ã´¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È·à¾ì·¿¡É¤ÎÈÈ¹Ô¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÈÈ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆLINE¤Ê¤É¤ËÍ¶Æ³¡£µ¶¤Î·Ù»¡¼êÄ¢¤ä»þ¤Ë¤ÏÂáÊá¾õ¤ò¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¡¢Èï³²¼Ô¤ò´°Á´¤Ë¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤ë¡£
ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÌ·½â¤À¤é¤±¤Î¥Ë¥»·Ù´±¤Î¼ê¸ý¡£¤Ê¤¼¡¢¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¡Ø°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÎò»Ë ¡ÖÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤ÈÈºá¡× ¤Î·ÏÉè¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎÆâ¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Æ£¸¶ÎÉ»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Îµ¤¼Á¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö³°¹ñ¿ÍÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃ¯¤â¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ØÆüËÜ¿Í¤Ï¸ª½ñ¤Ë¼å¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¿åÆ»¶É°÷¤òÌ¾¾è¤ëº¾µ½¤¬²£¹Ô¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÀÎ¤«¤éÀ©Éþ¤ä¸øÅª¤Ê¸ª½ñ¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤ÏÈà¤é¤Î¾ï¼±¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÈà¤é¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤Ï·Ù´±¼«ÂÎ¤Ë¿®Íê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÈà¤é¤Ï·Ù´±¤òñÙ¡Ê¤«¤¿¡Ë¤ë¼ê¤¬ÆüËÜ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¡É¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ë¥»·Ù´±º¾µ½¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¼ê¸ý¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Èà¤é¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆÃ¼ì»ö¾ð¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ø¸¢ÎÏ¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬º¾µ½¤Î³Ê¹¥¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤ÈÆ£¸¶»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸ø°Â·Ù»¡¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï¶¦»ºÅÞ¤Î»ÙÇÛ¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»¡¢¶âÉÊ¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ØÈ¿À¯ÉÜÅª¤Ê¥Ó¥é¤ò»µ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÏ¢¹Ô¤·¡¢ºâ»º¤òË×¼ý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¹ñÌ±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ÄÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÈÈºá¼Ô¤È¤¿¤¤¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê·Ù´±¤Ø¤Î¸«Êý¤¬¤½¤â¤½¤âÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¡×¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¿®ÍÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¡Ö·Ù»¡´±¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¿¤¤¤â¤»¤º¤Ë¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¡Ö¡Ü¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò»È¤¦¤Î¤«¡©
¥Ë¥»·Ù´±º¾µ½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¡Ü44¡×¤Ê¤É¤Î¹ñÈÖ¹æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾ï¼±¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡½ð¤¬³¤³°¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÈ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÉÔ¼«Á³¤µ¡É¤¹¤é·×»»¤º¤¯¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ£¸¶»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢º¾µ½»ÕÂ¦¤Î¡ØäÁ¡Ê¤Õ¤ë¤¤¡Ë¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é²ø¤·¤¤¤Èµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ê¸¤¤¿Í´Ö¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤±»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡£Æ²¡¹¤È²ø¤·¤¤ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤±¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÁªÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ATM¤ÇÂç¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ï¼±³°¤ì¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ½é¤«¤éñÙ¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥â¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤Ê¼ê¸ý¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬»È¤¦¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¡Ö±þ½·ÏÃË¡¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î»×¹Í¤òÄä»ß¤µ¤»¡¢¿´ÍýÅª¤Ë»ÙÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀöÇ¾¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤é¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤·¤«¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥»·Ù´±¤¬¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÈï³²¼Ô¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ï»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¶²ÉÝ¿´¤ò³Ð¤¨ÎäÀÅ¤Ê»×¹Í¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤¬¡Ø¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ØÍÆµ¿¤òÀ²¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢¸ýºÂ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡Ù¤È¾ö¤ß¤«¤±¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤µ¤»¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¤·¤«Åú¤¨¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò£µ²ó°Ê¾å·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¼«¸Ê°Å¼¨¤Ë¤«¤«¤ê¡¢Àµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿´Íý¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤òÈà¤é¤Ï¡Ø´¬¤¯¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤òÀöÇ¾¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Íý¶þ¤ÇÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤ò»×¹ÍÄä»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢Áà¤ê¿Í·Á¤Ë¤¹¤ë¡£¤â¤·ÅÓÃæ¤ÇÈï³²¼Ô¤¬²æ¤ËÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤â¤¦°ìÅÙÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¡£°ìÅÙ¤Ç¤â¡Ö´¬¤«¤ì¤¿¡×¿Í´Ö¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÀöÇ¾¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿º¾µ½¤ÎµòÅÀ¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ«Á¯Â²¼«¼£½£¡¢¥¿¥¤¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¡£200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¹ñ¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ë¹¤¬¤ëµðÂç¤ÊÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎµòÅÀ¤Ïºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥»·Ù´±º¾µ½¤Ï¿ô¤¢¤ëÈÈºá¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°ìÉô¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ö¥¼¥à¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÈà¤é¤Ï¿Í¿ÈÇäÇã¤äÌôÊª¤ÎÌ©Í¢¡¢Çä½ÕÁÈ¿¥¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈó¹çË¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¤ä¥ë¡¼¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÈÆìÄ¥¤ê¡É¤¬¥¢¥¸¥¢Ãæ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥»·Ù´±º¾µ½¤ÎµòÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î´ûÂ¸¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¸À¤¨¤ÐÆÃ¼ìº¾µ½¤Ï¡ÈÈÈºá¤Î³Ê¡É¤È¤·¤Æ¤Ï²¼¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éñÙ¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÊÕ¤Î¡È·»¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£¸¶»á¡Ë
·Ù»¡¤Î¸¢°Ò¤È¿®ÍÑ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ë¥Ë¥»·Ù´±º¾µ½¡£¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ëº¾µ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¿®Íê¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿ª¤àÁÈ¿¥ÈÈºá¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡Ö£³²¯±ß»ö·ï¡×¤Ï¡¢¥Ë¥»·Ù´±º¾µ½¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤¤¤Þ¡ÈÆü¾ï¡ÉÅª¤Ê»ö·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£