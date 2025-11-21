角野隼斗『AERA 12月1日号』表紙＆ロングインタビューに登場！その創作の原点に迫る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ピアニスト・作編曲家の角野隼斗が、11月25日発売の『AERA 12月1日号』（朝日新聞出版）の表紙とロングインタビューに登場する。

■YouTubeでは「Cateen かてぃん」名義で活動

音楽大学ではなく、東大・東大大学院で学び、コロナ禍の「ステイホーム」中に投稿したピアノの演奏動画が、人々の心を動かして音楽家として前例のない道を切り拓き、ショパン国際ピアノコンクールでセミファイルにも進出。

今月、世界でもっとも権威ある音楽の殿堂「カーネギーホール」デビューを果たすなど国際的に活躍する角野。「Cateen かてぃん」名義で活動するYouTubeのチャンネル登録者数は151万人と動画配信でも人気を集めている。

クラシックの基礎と、東大大学院で研究した工学、そして動画時代の発信力を重ね、唯一無二の音楽を探る角野。インタビューでは理性と感性、伝統と革新を行き来する創作の原点に迫った。

『AERA』表紙フォトグラファーが鮮やかに切り取った角野の様々な表情にも注目だ。

