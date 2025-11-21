Amazon プライム・ビデオで生配信

「Prime Video Boxing 14」の公式会見が21日、都内で行われた。24日に江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで行われる興行に出場する選手たちが登壇。東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士、WBOアジアパシフィック（AP）バンタム級王者・坪井智也、WBA世界同級4位の増田陸（いずれも帝拳）が意気込みを語った。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。

「鉄の拳」の異名を持つIBF世界フェザー級5位の中野は同級挑戦者決定戦で、同級3位ライース・アリーム（米国）と対戦する。中野は「コンディションはいつも通り順調にきています。相手の印象はキャリアのある強い選手で、難しい試合になると思いますが、必ず自分が勝ちます」と意気込んだ。勝てば同級王者アンジェロ・レオ（米国）への挑戦権を得る。

プロデビュー3戦目の坪井はスーパーフライ級ノンタイトル10回戦で、WBC世界同級1位カルロス・クアドラス（メキシコ）と激突する。坪井は「クアドラス選手は実績のある選手で、スピードもテクニックもある。当日手合わせすることが楽しみでワクワクしている」と話した。その上で「今回も全ラウンド通して全部圧倒して勝ちたい」と強調した。

増田はバンタム級ノンタイトル10回戦で、WBC世界同級15位の22歳ホセ・カルデロン（メキシコ）との試合に臨む。「相手選手の印象は身長が高くて若い印象です」と語り、コンディションについて聞かれると「相手選手の国の言葉をお借りしましてMuy bien（ムイビエン＝とても良い）」とスペイン語でアピールした。

興行のメインイベントではWBC世界バンタム級1位・那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）が同級王座決定戦で激突する。



（THE ANSWER編集部）