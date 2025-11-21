ニコラ・ヨキッチが2020年代NBAの主要4部門の合計スタッツでリーグトップに
デンバー・ナゲッツは、11月20日（現地時間19日、日付は以下同）のニューオーリンズ・ペリカンズ戦を125－118で制し、ここ9試合で8勝1敗とした。翌21日を終え、11勝3敗でウェスタン・カンファレンス2位の好位置にいる。
ナゲッツの大黒柱ニコラ・ヨキッチは、ペリカンズ戦で3試合連続となるトリプルダブル（28得点11リバウンド12アシスト）をマーク。今シーズン9度目で、リーグトップに立っている。
そしてペリカンズ戦を終え、ヨキッチは2020年代に入ってレギュラーシーズンとプレーオフの合計で1万3242得点に到達。昨シーズンまで毎年プレーオフへ進出し、レギュラーシーズンでも69試合以上に出場してきた男は、ジェイソン・テイタム（ボストン・セルティックス）の1万3216得点を抜いてトップに躍り出た。
2020年代のNBAで、ヨキッチはすでに合計6030リバウンド、4326アシスト、703スティールでもリーグトップにいるため、得点も含めて主要4部門で首位へ立つことに。
年代ごとのレギュラーシーズンとプレーオフの合計スタッツで、得点、リバウンド、アシスト、スティールの4部門でトップに立った選手はヨキッチがNBA史上初だと『Crazy Stats』が報道。これまでの最多は、1970年代に得点、リバウンド、ブロックショットの3部門でトップに立ったカリーム・アブドゥル・ジャバー（元ロサンゼルス・レイカーズほか）だったことから、ヨキッチの万能性は驚異的と言っていいだろう。
Every decade:
2020s
Points - Nikola Jokić
Rebounds - Nikola Jokić
Assists - Nikola Jokić
Steals - Nikola Jokić
Blocks - Myles Turner
2010s
Points - LeBron James
Rebounds - DeAndre Jordan
Assists - Russell Westbrook
Steals - Chris Paul
Blocks - Serge Ibaka
2000s
Points - Kobe… https://t.co/ZiJlP3Yi9V
- Crazy Stats (@NBAcrazystats) November 20, 2025
【動画】ペリカンズ戦でトリプルダブルを記録したヨキッチ