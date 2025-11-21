ニコラ・ヨキッチが2020年代NBAの主要4部門の合計スタッツでリーグトップに

デンバー・ナゲッツは、11月20日（現地時間19日、日付は以下同）のニューオーリンズ・ペリカンズ戦を125－118で制し、ここ9試合で8勝1敗とした。翌21日を終え、11勝3敗でウェスタン・カンファレンス2位の好位置にいる。

ナゲッツの大黒柱ニコラ・ヨキッチは、ペリカンズ戦で3試合連続となるトリプルダブル（28得点11リバウンド12アシスト）をマーク。今シーズン9度目で、リーグトップに立っている。

そしてペリカンズ戦を終え、ヨキッチは2020年代に入ってレギュラーシーズンとプレーオフの合計で1万3242得点に到達。昨シーズンまで毎年プレーオフへ進出し、レギュラーシーズンでも69試合以上に出場してきた男は、ジェイソン・テイタム（ボストン・セルティックス）の1万3216得点を抜いてトップに躍り出た。

2020年代のNBAで、ヨキッチはすでに合計6030リバウンド、4326アシスト、703スティールでもリーグトップにいるため、得点も含めて主要4部門で首位へ立つことに。

年代ごとのレギュラーシーズンとプレーオフの合計スタッツで、得点、リバウンド、アシスト、スティールの4部門でトップに立った選手はヨキッチがNBA史上初だと『Crazy Stats』が報道。これまでの最多は、1970年代に得点、リバウンド、ブロックショットの3部門でトップに立ったカリーム・アブドゥル・ジャバー（元ロサンゼルス・レイカーズほか）だったことから、ヨキッチの万能性は驚異的と言っていいだろう。



Every decade:

2020s

Points - Nikola Jokić

Rebounds - Nikola Jokić

Assists - Nikola Jokić

Steals - Nikola Jokić

Blocks - Myles Turner

2010s

Points - LeBron James

Rebounds - DeAndre Jordan

Assists - Russell Westbrook

Steals - Chris Paul

Blocks - Serge Ibaka

2000s

Points - Kobe… https://t.co/ZiJlP3Yi9V

- Crazy Stats (@NBAcrazystats) November 20, 2025

【動画】ペリカンズ戦でトリプルダブルを記録したヨキッチ





