Âè18²óÃæ¹ñ-EUÅê»ñËÇ°×²Ê³Øµ»½Ñ¶¨ÎÏ¾¦ÃÌ²ñ¤Ç166·ï¤Î»ÃÄê¶¨ÎÏ¹ç°Õ

Ãæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤Î¾ÊÅÔ¤Ç¤¢¤ëÀ®ÅÔ»Ô¤Ç2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè18²óÃæ¹ñ-EUÅê»ñËÇ°×²Ê³Øµ»½Ñ¶¨ÎÏ¾¦ÃÌ²ñ¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï·×166·ï¤Î»ÃÄê¶¨ÎÏ¹ç°Õ¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É16¥«¹ñ¤Î´ë¶È204¼Ò¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡¢Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÎËÇ°×Åê»ñ¤Èµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÌÌ¼°¤Î¾¦ÃÌ¤ò257²ó¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë18²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Îß·×1Ëü2600¼Ò°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñ¤ª¤è¤ÓEU´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¡¢3Ëü²ó¶á¤¯¤Î´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¾¦ÃÌ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢3300·ï°Ê¾å¤Î¶¨ÎÏ¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë