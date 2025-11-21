聖和学園の３年ぶり６回目の高校サッカー選手権出場が決定。宮城県大会で準優勝も仙台育英の辞退に伴い、繰り上げで全国へ
第104 回全国高校サッカー選手権大会実行委員会が11月21日、宮城県代表が聖和学園に決定したと発表した。３年ぶり６回目の出場となる聖和学園は、12月29日に行なわれる１回戦で、沖縄県代表の那覇西と対戦する。
宮城県大会は仙台育英が優勝したが、本大会の出場を辞退。宮城県代表は「調整中」となっていたなか、「県大会準優勝校の聖和学園高校へ本大会出場の打診を行い、正式に出場する旨の回答があったため、実行委員会として決定しました」と説明がなされている。
これで徳島県を除く代表校が決まった。
第104回高校サッカー選手権の対戦カードと日程は以下のとおり。
【１回戦／12月29日】
尚志（福島）vs.高松商（香川）
山梨学院（山梨）vs.京都橘（京都）
福井商（福井）vs.高川学園（山口）
帝京長岡（新潟）vs.大社（島根）
専大北上（岩手）vs.広島皆実（広島）
上田西（長野）vs.水口（滋賀）
聖和学園（宮城）vs.那覇西（沖縄）
早稲田実（東京B）vs.徳島県代表
帝京大可児（岐阜）vs.興國（大阪）
浜松開誠館（静岡）vs.九州文化学園（長崎）
金沢学院大附（石川）vs.日章学園（宮崎）
鹿島学園（茨城）vs.新田（愛媛）
青森山田（青森）vs.初芝橋本（和歌山）
北海（北海道）vs.大津（熊本）
矢板中央（栃木）vs.奈良育英（奈良）
山形明正（山形）vs.大分鶴崎（大分）
【２回戦／12月31日】
前橋育英（群馬）vs.神戸弘陵（兵庫）
昌平（埼玉）vs.高知（高知）
東海学園（愛知）vs.神村学園（鹿児島）
岡山学芸館（岡山）vs.日大藤沢（神奈川）
東福岡（福岡）vs.秋田商（秋田）
堀越（東京A）vs.宇治山田商（三重）
富山一（富山）vs.佐賀東（佐賀）
米子北（鳥取）vs.流経大柏（千葉）
【３回戦／１月２日】
【準々決勝／１月４日】
【準決勝／１月10日】
【決勝／１月12日】
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
