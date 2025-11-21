大人は『グレー』で垢抜け！【しまむら】コーデに合わせやすい♡「冬の一軍パンツ」

グレーパンツは洗練感があり、合わせやすいのが魅力。これからの季節に備えて、防寒対策しながら冬のおしゃれを楽しむなら【しまむら】をチェックしてみて。今回はおしゃれさんが見つけた、あったか素材で冬の外出にぴったりなグレーパンツを紹介します。コーデの垢抜けも期待できるパンツは、冬の一軍として活躍してくれるかも。

この冬ヘビロテしたいあったかグレーパンツ

【しまむら】「PヘリンボンBDストレート」\1,969（税込）

裏地がフリースになっているとは思えない、美シルエットが魅力のストレートパンツ。オンオフ問わず冬コーデでヘビロテしたくなりそうです。落ち着いたトーンのグレーはカジュアルさを軽減。タック入りできれいめに見せつつも、程よくゆとりがあり抜け感も演出できそうです。

トレンド感のあるシルエットが特徴

【しまむら】「ニットカーブパンツ」\1,969（税込）

トレンド感のあるカーブシルエットで、こなれた印象を演出できそうなグレーパンツ。裏地はニットのような素材で、おしゃれを楽しみながら防寒対策もできそう。タックやギャザーのないすっきりしたウエストが特徴で、トップスをインしてもきれいに決まりやすいのがポイント。カジュアルコーデに取り入れれば、センスよく垢抜けるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M