HoneyWorks Vocal All Starsが「可愛くてごめん」を一発撮り！「私たちがこうしてひとつの画面に収まること自体が面白い」
CHiCO, mona（CV：夏川椎菜）、ハコニワリリィ、可憐なアイボリーから永尾梨央と西原悠桜、高嶺のなでしこから松本ももなと東山恵里沙の8名が、HoneyWorks Vocal All Starsとして『THE FIRST TAKE』に登場。
■TikTok累計動画再生数が500億を超える「可愛くてごめん」
楽曲は、2022年にリリースされてから、TikTokの累計動画再生数が500億を超えるなどSNSを中心に話題となった「可愛くてごめん」。
ありのままの可愛さを勇気づける歌詞と、軽快でキャッチーなメロディが魅力の本楽曲を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなメンバー編成にて一発撮りパフォーマンス。
HoneyWorks Vocal All Starsが登場する『THE FIRST TAKE』第613回は、11月21日22時よりプレミア公開。
■HoneyWorks コメント
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
HoneyWorks OFFICIAL SITE
https://honeyworks.jp/