¡¡2Æü¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©5Ãå¸å¡¢¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡Ê12·î14Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê²´4¡áÉð°æ¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤Ï¥ë¥á¡¼¥ë¤È¤ÎºÆ¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ×¤à¡£21Æü¡¢¥·¥ë¥¯¥Û¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2ÁöÁ°¤ÎÊõÄÍµÇ°14Ãå°ÊÍè¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¡£G1½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤âµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºù²Ö¾Þ¡õ½©²Ú¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ3¡á¿¹°ì¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤Ï¥ë¥á¡¼¥ë¤È¥³¥ó¥Ó·ÑÂ³¤Ç¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡ÊÆ±¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÎ×¤à¤³¤È¤âÆ±¥¯¥é¥Ö¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£