¡ÚUFC¡ÛËÙ¸ý¶³»Ê¡¢¥Ð¥¥Ð¥¥Ü¥Ç¥£¤Ç·×ÎÌ¥¯¥ê¥¢¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÉüµ¢Àï¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡Ö¾åÈ¾¿È¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ê¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Éー¥Ï¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¸ø¼°·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£ËÙ¸ý¤ÏÌó9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFCÉüµ¢Àï¤Ç¥Õ¥é¥¤µé12°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£·×ÎÌ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬³Î¿®¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ê¡×
ËÙ¸ý¤Ï125.5¥Ý¥ó¥É¡Ê56.93¥¥í¡Ë¤Ç·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤â125.5¥Ý¥ó¥É¡Ê56.93¥¥í¡Ë¤ÇÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥¥Ð¥¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¿ÈÂÎ¤òÈäÏª¤·¾Ð´é¤Ç·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿ËÙ¸ý¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖËÜ·×ÎÌ¤Ç¤³¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÎÉ¤µ¤½¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡ª¾åÈ¾¿È¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡¡ÂÇ·â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤â¤¢¤ë¤¾¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÙ¸ý¤Î¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î1»î¹çÌÜ¤Ç·èÄê¡£»î¹ç³«»ÏÍ½Äê»þ´Ö¤Ï23Æü¤ÎÁáÄ«3»þ¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°·×ÎÌ¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ïº£Ìë24»þ¤«¤éYouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£