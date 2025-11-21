»Í¹ñÊ×Ï©¤ä¿·´´Àþ¡¢À°È÷µá¤á¤ë¡¡JAPIC¤¬¾¾»³¤Ç¥·¥ó¥Ý
¡¡·úÀß¤äÅ´¹Ý´ØÏ¢´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»º¶È¶¨µÄ²ñ¡×¡ÊJAPIC¡Ë¤Ï21Æü¡¢¾¾»³»Ô¤Ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«¤¡¢»Í¹ñÊ×Ï©¤ä»Í¹ñ¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡JAPIC¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤ËÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¿·´´ÀþÀ°È÷¤äÊ×Ï©¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷³èÀ²½¤Ê¤É7¹àÌÜ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Í¹ñ·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¤ÎÄ¹°æ·¼²ð²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ê×Ï©¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÐÏ¿¤ÏÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½°ä»º¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»Í¹ñ¿·´´Àþ¤Ë¤Ï¡¢Ê£Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã±ÀþÊý¼°¤Ç¹©»öÈñ¤ò°µ½Ì¤·¡¢Áá´üÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£