宇多田ヒカル『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の香港での上映が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカル『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の香港での上映が決定した。

■Prime Videoでの配信もスタート

11月26日に「Mine or Yours」のアナログレコード盤/バンドル版デジタルEPのリリースを控えている宇多田ヒカル。

昨年開催された『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』についても、11月28日からPrime Videoでの配信開始や、すでに台湾での上映がスタートしており、2025年の冬にもなお盛り上がりを見せている。

そんななか、12月5日から香港・MCL Cinemaにて『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の上映が決定。

チケット購入者には数量限定の特典「くまちゃんステッカー」がプレゼントされる。チケットの前売り情報や上映詳細情報はMCL Cinemaのオフィシャルサイトまで。

また、「Mine or Yours」のバンドル版のプレオーダーキャンペーンが開催中。リリース日前日の11月25日23時59分までに、iTunesでプレオーダーをするとMine or Yoursロゴがあしらわれた「オリジナルルーラー」が。プレアド/プレセーブで 待ち受け画面がプレゼントされる。詳細は配信予約キャンペーン特設ページで。

そして、「Mine or Yours」のアナログレコード盤のリリースにあわせて東京・大阪のタワーレコードにてDJイベントの開催が決定。

12月7日のタワーレコード梅田NU茶屋町店でのイベントにはDJダイノジとDJ KOMORIが、12月9日のタワーレコード渋谷店でのイベントにはオカモトレイジ（OKAMOTO’S）とBiBiYUAが出演。当日の模様は、両日とも宇多田ヒカルスタッフインスタグラムアカウントより生配信される。その他、参加方法などイベントの詳細は、宇多田ヒカルのオフィシャルサイトで確認を。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Mine or Yours（Bundle）』

2025.11.26 ON SALE

ANALOG『Mine or Yours』

■関連リンク

MCL Cinema OFFICIAL SITE

https://www.mclcinema.com/

「Mine or Yours」デジタルキャンペーンの詳細はこちら

https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/mineoryours/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/

■【画像】『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』香港展開ポスター

【画像】特典の「くまちゃんステッカー」絵柄