¡Úµð¿Í¡Û¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ö¤Þ¤µ¤ËÄ¹Åè¡×¥ß¥¹¥¿¡¼¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë
¡¡µð¿Í¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£·¡Ë¤¬£²£±Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ë»²Îó¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¤Í¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤ªÊÌ¤ì¤ò¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ¹Åè¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬Ìîµå¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿ÆÁ¤À¤í¤¦¤È¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¤µ¤ó¤¼¤ó¤ÈËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢³Ê¹¥¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÂç¤¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤Î£±¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤Îà°ÎÂç¤µá¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤ÏÁö¹¶¼é¤Î³èÌö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿Ìî¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¡¢¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê»ö¤À¤·¡¢Ì¤Íè±Ê¹å¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢ËÍ¤é¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Ì¤Íè±Ê¹åÂ³¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸åÇÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£