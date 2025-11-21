約309万円から！ 日産「新型ティアナ」発売！ 超ながーーい斬新LEDライト×パワフル2リッターターボ搭載！ “世界初の先進コクピット”採用した「4ドアセダン」中国で登場！

超横長2mの斬新LEDライト×パワフル2リッターターボ搭載！

日産の中国合弁会社である東風日産乗用車公司（DFN）は2025年11月21日、新型セダン「ティアナ」を発売すると「広州モーターショー」にて発表しました。

日産「新型ティアナ」中国で発売！

新型ティアナのエクステリアは、シンプルかつ伸びやかで洗練されたデザインです。フロントグリル中央から左右のヘッドライトまで約2mにわたって構成される“スターリング”LEDライトのほか、クラス最長となる230mの距離を照射可能なヘッドライトにより、夜間走行の安全性を大幅に向上します。

【画像】超カッコいい！これが「新型ティアナ」です！（23枚）

ボディカラーには専用色の「サンドストーングレー」「ファントムパープル」の2色を設定し、上質さと躍動感を両立させました。

インテリアは約90%の範囲をソフトパッドで構成し、最大256色の設定が可能なアンビエントライトを配置。加えて、大画面ディスプレイでのタッチ操作と車内全域での高精度ボイスコントロールを兼ね備え、まるで“移動するスマートホーム”のような快適性を提供します。

パワートレインには日産が世界で初めて量産化に成功した可変圧縮比エンジン「VCターボ」を採用。最高出力243馬力、最大トルク371Nmを発揮する2リッターVCターボエンジンにより、どのような走行環境でもパワフルかつ安定した走りを実現します。

また、レベル2に相当する運転支援システムも搭載したほか、クラストップレベルの充実したアクティブセーフティを備えました。

前後席どこでもゆったりと快適に過ごせる室内空間に加えて、スパイナルサポート機能付きシートにより快適な座り心地を提供。シートにはシートベンチレーション、メモリー機能に加え、マッサージ機能も搭載されているほか、無段階調整式のフットレストも装備しています。

新型ティアナは、内燃機関（ICE）車として、HUAWEIの最新コックピットシステム「HarmonySpace5.0」を世界で初めて標準搭載。スマートフォンのように使用できる車載システムを実現しました。

クラストップの15.6インチ大画面HUAWEIインテリジェントディスプレイの搭載をはじめ、高精度な音声認識を可能とするAI音声アシスタントやOTAアップデートにも対応し、常に最新のソフトウェアを提供します。

なお、同システムは、中国で販売される新型ティアナの全グレードに採用されます。

そのほか、HUAWEI SOUNDと共同開発した15スピーカー（最上位グレードは17スピーカー）サウンドシステムを標準搭載し、低音は力強く、中音は美しく、高音は澄んだサウンドを実現しました。

また、全てのドアに二重構造の静音ガラスを取り入れたことで、高速域においてもまるで劇場にいるような静粛空間を提供します。

中国での新型ティアナの価格は13万9900元から16万7900元、日本円で約309万円から約371万円です。