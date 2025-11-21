µÁÊì¤Ï¸ýÀè¤À¤±¡©¡ª¡Ö¼·¸Þ»°¤Î°áÁõ¤Ï¡¢»ä¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤ï♡¡×¼Ì¿¿»£±Æ¤Þ¤Ç¤¢¤È3Æü ¢ª¡Ø¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Ï¢Íí¡Ù¤¬
¼·¸Þ»°¤Ï»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Ë¤¦¹Ô»ö¤Ç¡¢°áÁõ¤Ê¤É½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤ÎÌ¼¤¬¼·¸Þ»°¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¡¢¸È¤â½àÈ÷¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤Î¼·¸Þ»°¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¸È
¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÌ¼¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼·¸Þ»°¤ò»Ï¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î¼·¸Þ»°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿À¼Ò¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆþÇ°¤Ë²¼Ä´¤Ù¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤´µ§Åø¤È¿À¼Ò¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤òÁá¡¹¤ËÍ½Ìó¡£
¸åÆü¡¢Â¹¤Î´é¤ò¸«¤ËÍè¤¿¸È¤Ë¼·¸Þ»°¤Î»£±ÆÍ½Ìó¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸È¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ç°áÁõ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤é¤º¡¢¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â3ÆüÁ°¤ËÏ¢Íí¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÙ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍê¤à¤Ë¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Í¤³¤Î
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Junko.A
»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÃÏÊý°Ü½»¤ä·ëº§¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¸å¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー¤Î»Å»ö¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä²ÈÂ²¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¸È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ø¸þ¤±¤¿¾ðÊó¥Ö¥í¥°¤ò±¿±ÄÃæ¡£