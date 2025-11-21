映画『竜とそばかすの姫』が、21日よる9時から日本テレビ系『金曜ロードショー』にて本編ノーカットで放送。細田守監督からコメントが届きました。

細田監督の最新作映画『果てしなきスカーレット』が21日に公開されることを記念して、7日〜28日の4週間にわたり細田監督作品が『金曜ロードショー』で放送され、今夜は第3弾です。

映画『竜とそばかすの姫』は母親の死により心に大きな傷を抱えた主人公が、“もうひとつの現実”と呼ばれる50億人が集うインターネット上の仮想世界で大切な存在を見つけ、悩み葛藤しながらも懸命に未来へ歩いていこうとする勇気と希望の物語です。

今回、細団監督から“映画”についてのコメントが届きました。「『竜とそばかすの姫』でベルのキャラクターデザインを担当したのは、ディズニーのレジェンドアニメーターであるジン・キムさんです。新作『果てしなきスカーレット』でも、主人公スカーレット、バディとなって≪死者の国≫を旅する現代日本の看護師・聖という2 人のキャラクターデザインをお願いしました」と語りました。

また、２つの作品には共通点があるそうで「『竜とそばかすの姫』で描いたインターネット世界＜U＞のアニメーション表現を発展させたもの、それが『果てしなきスカーレット』の≪死者の国≫の表現につながっているのです」と明かしました。

さらに「ある種 “異世界” 的でもあるけど、実はこの世界とつながっているという、遠いようで近い世界を描いている点も＜U＞との共通点かもしれません」ともう1つの共通点についてコメント。

最後に「そんな場所を舞台にした今日放送の『竜とそばかすの姫』と今日公開の『果てしなきスカーレット』、なにもかも対照的な2人のキャラクターの出会い、そしてラブロマンス的要素、という共通点もふくめて、是非お楽しみください！」と“映画のみどころ”を話しました。

そして番組の後半では、最新作『果てしなきスカーレット』からテレビ初公開の映像も放送します。

11月28日の『金曜ロードショー』では、細田監督作品の原点ともいえるフリーになって初の監督作品『時をかける少女』を放送予定です。