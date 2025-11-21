▽ファン感謝DAY 2025（23日、神宮球場）

プロ野球・ヤクルトが、23日に行うファン感謝イベント「ファン感謝DAY 2025」の参加者を発表。MLBへポスティング申請を行った村上宗隆選手もイベントに参加することが分かりました。

村上選手の参加を受けて、SNSでは「ファン感に村上が出席してくれるのってうれしいよね」「ムネくんもいるんだ…！」「姿を見られるだけでうれしいよぉ〜ちゃんと送り出してあげたい」といった声があがりました。

村上選手には、ファン感謝イベントにまつわる色々な出来事も。22年のイベントでは、まさかの寝坊。ファンの前で遅刻したことを暴露されると、監督としてチームを率いていた高津臣吾さんからも「罰金3億円ということで勘弁してやろうと思っています」とツッコまれ、恐縮する様子を見せていました。さらに前年のイベントでは、生配信ブースのつば九郎とトークを展開。シーズンを振り返ったり、つば九郎と戯れる様子が話題となっていました。

ファン感謝イベントは、NPB12球団それぞれ行われており、今年は全球団が22日からの3連休内でイベントを行います。