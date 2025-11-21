¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×½»Âð3Åï¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¡¡½Ð²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Ë½»¤à70Âå½÷À1¿Í¤±¤¬¡¡°ñ¾ë¡¦¼éÃ«»Ô
°ñ¾ë¡¦¼éÃ«»Ô¤Ç½»Âð3Åï¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐºÒÄ¾¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
21Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢¼éÃ«»ÔËÜÄ®¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á½ê¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð3Åï¤¬Ç³¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ12Âæ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤ÏÌó6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð²Ð¸µ¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£