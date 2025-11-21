1´Ó3300±ß¤Î¹âµé¿©ºà¡Ö¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¡×ÍÜ¿£½éÀ®¸ù¤Ç°Â¤¯¤Ê¤ë¡©°ñ¾ë¸©¤¬Íñ¤òºÎ¼è¤·¤Õ²½¡¦À¸°é¡¡2029Ç¯Äó¶¡ÌÜ»Ø¤¹
Æù¸ü¤ÇÂç¤Ö¤ê¤Ê¹âµé¼÷»Ê¥Í¥¿¡Ö¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¡×¡£
¡Ö¤Ä¤¤Â¿À³Ú¼÷»Ê ËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤·¥Í¥¿¤ÇºÇ¤â¹â¤¤1´Ó3300±ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Î±Ñ¸ìÉ½µ¤Ç¤â¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡È¹âµé¿©ºà¡É¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤Â¿À³Ú¼÷»Ê ËÜÅ¹¡¦°ÂÆ£Í¦Å¹Ä¹¡§
¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¤Ï¡È¹âµé¿©ºà¡É¡£°ìÈÖ¾å¤ËÉôÎà¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ó¡£¡Ê²Á³Ê¤Ï¡ËÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤¬¡¢1kg2Ëü5000±ß¡Á3Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¤ò¤á¤°¤ê¡¢19Æü¤Ë°ñ¾ë¸©¤¬SNS¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡ª¤Ê¤ó¤ÈËÜ¸©¡ÄÁ´¹ñ½é¡ª¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¤ÎÍÜ¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¤ÎÍÜ¿£¡£
°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸©¤Î¿å»º»î¸³¾ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï°ñ¾ë¸©²¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Î¥¨¥Ó¤òµù³Í¡£
¤½¤Î¥¨¥Ó¤«¤éÍñ¤òºÎ¼è¤·¡¢¤Õ²½¡¦À¸°é¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¡¢20É¤ÄøÅÙ¤¬½Ð²Ù¥µ¥¤¥º¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë10cm¤Û¤É¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©¿å»º»î¸³¾ì¡¦¿åÃ«¹¨ÂÀ¼çÇ¤¡§
¿¼³¤À¤Î¥¨¥Ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤½¤â¤½¤âÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸©Æâ¤Ç¤âµù³Í¤Ï¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤êµù³Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£À¸¤¤¿¤Þ¤Þ¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ó¡£
¿å»º¸©¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¤Ï¡¢µù³Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Å·Á³»ñ¸»¤Ë°ÍÂ¸¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÍÜ¿£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢¹âÃ±²Á¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÜ¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·Á³¤Î¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¤ò°·¤¦Åìµþ¡¦ÃÛÃÏ¤Î¤¹¤·Å¹¡Ö¤Ä¤¤Â¿À³Ú¼÷»Ê ËÜÅ¹¡×¤Î°ÂÆ£Í¦Å¹Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÃÍ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÜ¿£¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ñ¾ë¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤Ï¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ë²ÝÂê¤¢¤ê¡£
¤³¤ÎÀè¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ËÅØ¤á¡¢2029Ç¯¤ËÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©¿å»º»î¸³¾ì¡¦¿åÃ«¹¨ÂÀ¼çÇ¤¡§
¡ÊÍÜ¿£¤Ï¡Ë¾®¤µ¤¤¥¨¥Ó¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È´Å¤¯¥×¥ê¥×¥ê¤·¤¿¿©´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¤ÏÅ·Á³¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£°ñ¾ë¸©¤ËÍè¤ì¤Ð¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¡¢¡ÈÍÜ¿£¥Ö¥é¥ó¥É¡É¿·¤·¤¤¸©¤ÎÆÃ»º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£