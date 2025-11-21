¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÖCOP30¡×²ñ¾ì¤Ç²ÐºÒ¡¢°ì»þÁûÁ³¤Ë¡¡13¿Í¤¬¼£ÎÅ¼õ¤±¤ë¡¡Í½Äê²ñ¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¡¢²ñ´ü¤Ë±Æ¶Á¤â
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¹ñÏ¢¤Î²ñµÄ¡ÖCOP30¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·°æ¤Þ¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
20Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÉô¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCOP30¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï6Ê¬¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ13¿Í¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤ÏÁ´°÷Ìµ»ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤äÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÀÆ¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉÅö¶É¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
COP30¤Ç¤Ï21Æü¤Î²ñ´üËö¤òÁ°¤ËºÇ½ªÅª¤Ê¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ´ü¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
