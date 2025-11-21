¡È¶õ¤Áã¡ÉÃæ¤ËÈ¹ç¤ï¤»¤¿½»¿ÍÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡Ä44ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÂáÊá¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤â²¿·ï¤«¤ä¤Ã¤¿¡×Í¾ºá¤òÁÜºº¡¡²£ÉÍ»Ô
¶õ¤ÁãÌÜÅª¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿²È¤Ç¡¢È¹ç¤ï¤»¤¿½»¿Í¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢44ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò°÷¤Î°ëºê¹¯Ç·ÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ï10·î13Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½»¿Í¤Î62ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¡¢ÃËÀ¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª²»¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Êª¿§Ãæ¤Î°ëºêÍÆµ¿¼Ô¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·°ëºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤â²¿·ï¤«¶õ¤Áã¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£