¡È¶õ¤­Áã¡ÉÃæ¤ËÈ­¹ç¤ï¤»¤¿½»¿ÍÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡Ä44ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÂáÊá¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤â²¿·ï¤«¤ä¤Ã¤¿¡×Í¾ºá¤òÁÜºº¡¡²£ÉÍ»Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶õ¤­ÁãÌÜÅª¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿²È¤Ç¡¢È­¹ç¤ï¤»¤¿½»¿Í¤òÆÍ¤­Èô¤Ð¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢44ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¼Ò°÷¤Î°ëºê¹¯Ç·ÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ï10·î13Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½»¿Í¤Î62ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ÈÈ­¹ç¤ï¤»¡¢ÃËÀ­¤òÆÍ¤­Èô¤Ð¤·¤Æ·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Êª²»¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Êª¿§Ãæ¤Î°ëºêÍÆµ¿¼Ô¤ÈÈ­¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·°ëºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤â²¿·ï¤«¶õ¤­Áã¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£