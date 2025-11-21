ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥¬¥óÈô¤Ð¤·¡É¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÉ¬Í×¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÊÑ´é4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸ø³«
ÂçÃ«¤ÎÊÑ´é4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò½¸¤á¤¿±ÇÁü¤òÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSportsNet LA¡Ù¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£º£Ìë7»þ¤«¤é¤Î#BackstageDodgers¤Î¿·¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¹ðÃÎ¤òÅê¹Æ¡£ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤ò4¥Ñ¥¿¡¼¥ó½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥¬¥ó¤òÈô¤Ð¤¹¡×ÊÑ´é¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÊÑ´é¡É4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤ÎX¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢158»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢OPS1.014¤ÎÀ®ÀÓ¤òµó¤²¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç½é¤á¤ÆÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ´é¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤¿Åê¹Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]