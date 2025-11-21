Âç¤ÎÎ¤¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤È¤Î£²ÇÔ·èÀïÀ©¤¹¡¡£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤Ë¼ó°Ì¥¡¼¥×
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£²ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£²áµî£²Ï¢¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ë±¦¤òº¹¤·¡¢°ìµ¤¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Æü¤Î´ØÏÆ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡ËÀï¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ÎÇòÀ±¤À¤Ã¤¿¡£±¦¤ÇÁ°¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ë¤È¡¢º¸¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ä¤ê£³Æü´Ö¤ÇÀ±¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£²ÇÔÆ±»Î¤Î¡È¼ó°Ì·èÀï¡É¤ÇÇòÀ±¡££²¾ì½êÏ¢Â³£Ö¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£