¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î21Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¥È¥Ã¥×¤Î¡Ö2ÇÔÂÐ·è¡×¤Ï·ë¤Ó¤Ç²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢11¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ï¤â¤í¼êÆÍ¤¡£¤¹¤«¤µ¤ºÆÀ°Õ¤Î±¦¤òº¹¤·¤Æ¹¶¤á¹þ¤à¡£¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Îº¸¾å¼êÅê¤²¤ÇÅÚÉ¶ºÝ¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÊø¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡11ÆüÌÜ¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤ÏÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê28¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê11¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤¹¤°¤Ëº¸¤òº¹¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¸ß¤¤¤Ë´¬¤ÂØ¤¨¤Æ±¦»Í¤Ä¡¢¾å¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤Î´ó¤ê¤ò¤³¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó±¦²¼¼ê¤Ç¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÁê¼ê¤Î±¦²¼¼ê¤òÀÚ¤ê¡¢ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡12ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ1¿Í¤À¤±3ÇÔ¤À¤Ã¤¿À¾Á°Æ¬14ËçÌÜ¤Î»þ¼ÀÉ÷¡Ê29¡á»þÄÅÉ÷Éô²°¡Ë¤ÏÅìÁ°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ9¾¡4ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ï¤â¤íº¹¤·ÁÀ¤¤¤âº¸»Í¤Ä¡£±¦¾å¼ê¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Áê¼ê¤Î±¦´¬¤ÂØ¤¨¤Ë¾è¤¸¤Æ´ó¤Ã¤¿¡£¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÊü¤Ã¤¿±¦¾å¼êÅê¤²¤òÁê¼ê¤Ë±¦Â°ìËÜ¤Ç¤³¤é¤¨¤é¤ì¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìµ¤¤ËµÕ½±¤µ¤ì¤ÆÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£