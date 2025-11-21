[石川温の「スマホ業界 Watch」]Android「Quick Share」がiPhone「AirDrop」できるように、さっそく試してみた
2025年11月21日、朝起きるとAndroidのQuick ShareとiOSのAirDropが連携できるようになっていた。まさにスマホ業界に革命が起きた。
AndroidはPixel 10シリーズのみとなるが、Pixel 10シリーズからはQuick ShareからiPhoneに向けて画像などを飛ばして共有ができる。またiPhoneからもPixel 10シリーズを見つけて、AirDropで画像などを送信できるようになっていた。
ただ「何もせず、いつの間にか利用できていた」という人もいれば、Pixel 10の設定メニューの一番上にある「Googleサービス」→「すべてのサービス」→「システムサービス」にある「Quick Share Extension」という項目を選び、データを更新して再起動することで利用できるようになる場合もある。
筆者の場合は朝からシステムアップデートを試みたが、さっぱり利用できず、「Quick Share Extension」を更新したら、すぐに使えるようになった。
実際にPixel 10 Pro FoldからiPhone Air、iPhone AirからPixel 10 Pro Foldに画像を送り合ってみたが、実にスムーズであった。
現在、AndroidはPixel 10シリーズのみだが、グーグルとしては対象機種を増やしていきそうだ。
これまでAndroidとiOSには大きな壁がいくつか存在していた。この「壁」によって、初めてスマートフォンを手にする子供たちなどは「安価なAndroidを購入したいが、iPhoneの友達から仲間はずれにされるため、仕方なく高価なiPhoneを買う」という状況が生まれていた。OSの壁は親泣かせであったのは間違いない。
大きな壁は2つあった。ひとつはiMessageの壁だ。アップル製品のiMessageは無料で画像や動画が送り合える。しかし、AndroidのSMSやMMSではアップル製品との動画ファイルの送受信ができていなかった。
そんななか、日本の3キャリアは両プラットフォームに対応した「＋メッセージ」というサービスを始めたが、鳴かず飛ばずだった。
LINEを使えば良いのだが、iMessageであれば電話番号での送受信が可能だ。「電話番号をベースにAndroidとiPhoneでリッチなコンテンツを送受信したい」というニーズが高まる中、世界のキャリアが作りつつ、グーグルが普及に尽力したのが「RCS」だった。
アップル側も2024年9月のiOS 18からRCSに対応したことで、AndroidとiPhoneでリッチコンテンツのやりとりがしやすくなった。
日本ではKDDIがRCSに積極的で、auブランドだけでなくUQモバイルやpovoでもRCSが12月16日以降、使えるようになる。
もうひとつの大きな壁が「AirDrop」だ。iPhoneなどのアップル製品間では、AirDropによって、画像だけでなく、大きな動画ファイルもサクッと送れるのがとても便利だ。
複数の友人で動画をシェアする際、AirDropであれば一瞬で送れるとあって、若年層は「iPhoneじゃないと動画をシェアしてもらえず、仲間外れになる」と、iPhoneの指名買いが増えたのだ。
OPPOなどでは独自にiPhoneにAirDrop的にファイルを送れる機能を提供していたが、実現するにはiPhoneにOPPOのアプリを入れる必要があった。
今回、グーグルが提供したQuick Shareでは、iPhone側に特にアプリなどを入れる必要はない。iPhone側でAirDropを受ける相手を「すべての人（10分間のみ）」にしておくだけでいいのだ。
もともとQuick Shareはサムスン電子「Galaxy」で提供されており、グーグルがAndroidに載せた機能でもある。早晩、すべてのAndroidに開放されていくのではないだろうか。
アップルからの声明はなし？
ただ、気になるのは、この「AirDrop解禁」に対して、アップルは何も声明を発表していない点だ。グーグルはブログで今回のいきさつに対して解説を載せているのだが、やたらと「セキュリティは万全だ」というアピールに徹している。
グーグルはわざわざ大学教授から「グーグルは安全性を確保している。グーグルとアップルは協力関係を強化すべき」というコメントをもらっている。
どうやら、AirDrop解禁はグーグルがセキュリティに最大限、配慮しつつ、かなり強引にこじ開けた突破口のようにも思える、おそらく、アップル側は納得していないのではないだろうか。
アップルとしては「iPhoneのセキュリティを守れない。こんな手段は許されるべきではない」と反対の声を上げ、この穴を塞いでくる可能性も考えられなくはない。
そんな状況をグーグルはあらかじめ予想しているようで、同社のブログには「業界のパートナーが協力関係を継続してくれることを楽しみにしています」と結んでいる。グーグルとしては、こう書くことで、アップルの反発を事前に防ぐつもりなのだろう。
SNS上の反響を見ると、当然、AndroidとiPhoneでAirDropならびにQuick Shareが利用できるようになったことで、かなり歓迎ムードなのは間違いない。
ここでアップルが反発して、穴を塞ぐようなことがあれば、アップルへの反発は避けられないのではないか。ここはアップルは大人しくグーグルに従ったほうがいいだろう。ここで変な反発をすれば、欧州などからきついお叱りが飛んでくることも考えられる。
すでにAndroidとiPhoneとの2つめの壁が崩れた良い機会なのだから、アップルとグーグルはしっかりと話し合い、セキュリティ面で最強な総合運用性を構築すべきだろう。