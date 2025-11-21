歌舞伎俳優の尾上左近（19）が21日、都内で会見を行い、来年5月の「團菊祭五月大歌舞伎」で三代目尾上辰之助を襲名することを発表した。襲名は今月初頭に正式決定した。左近は「この名前を襲名されていただくからにはより一層精進して参ります」と気持ちを新たにした。

会見には七代目尾上菊五郎（83）と父の尾上松緑（50）も出席した。辰之助は「市川新之助」、「尾上菊之助」と並び「三之助」とも呼ばれる名跡。松緑、市川團十郎（47）、八代目尾上菊之助（48）は「平成の三之助」と呼ばれ、人気を博した。

三之助が3人全員そろうのは先代辰之助の松緑が襲名した2002年以来、24年ぶりとなる。左近は「三之助という存在は役者として憧れであり、大好きな先輩方です。ただ三之助というには僕が年を取り過ぎてしまったので、あまり“令和の三之助”というのは意識しておりません。新之助、菊之助さんとご一緒させていただくのは楽しみです。これまでの三之助とはまた違う形になるのではないでしょうか」と自然体で襲名を心待ちにした。松緑も「しがらみなどに縛られずに、自由な辰之助像を作っていってもらいたい」と期待を寄せた。

左近は女方、立役両方をできる俳優として注目を集める。歌舞伎「刀剣乱舞」シリーズで加州清光役を熱演。新たな客層の開拓にも貢献している。