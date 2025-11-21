¡¡21Æü¸á¸å¡¢JRÌ¾¸Å²°±Ø¤Î¥³¥ó¥³ー¥¹¤ÇÅ·°æ¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤·¡¢¤¹¤°²¼¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¤ÎÆ¬¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤ÎÃæ±û¥³¥ó¥³ー¥¹¤Ç21Æü¸á¸å2»þ²á¤®¡¢¡Ö´ÇÈÄ¤¬Íî¤Á¤Æ¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈJRÅì³¤¤Î¿¦°÷¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤è¤½3¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÄ¹¤µ4¥áー¥È¥ë¡¦½Å¤µ30¥­¥í¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íî¤Á¡¢50Âå¤«¤é60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤ÎÆ¬¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÃËÀ­¤ÏÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤êÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡Íî²¼¤Î¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£