【モデルプレス＝2025/11/21】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第9回は、ミクチャ審査代表：武藤真弥（むとう・しんや）くんのインタビューを届ける。

◆武藤真弥（むとう・しんや）くんプロフィール


出身：東京都
学年：1年生
誕生日：12月1日
MBTI：不明
趣味：ゲームとみんなと遊ぶこと
特技：空手とスケボー
好きな食べ物：マンゴー
嫌いな食べ物：たまご
好きな言葉（座右の銘）：切磋琢磨
最近ハマっていること：ファイナリストのみんなと電話すること

◆武藤真弥くん、コンテスト参加のきっかけは？


― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。

お母さんが教えてくれて、「出てみたら？」と言われて出てみました！

― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？

継続力。

― 憧れの有名人はいますか？

木村斗一くん。

◆武藤真弥くんが悲しみを乗り越えた方法


― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。

ちょうど、今のミスターコン期間です！ダンスが下手でもみんなが教えてくれて、すごく嬉しかったです！

◆武藤真弥くんの夢を叶える秘訣


― 将来の夢を教えてください。

モデルになってランウェイをいっぱい歩いたりしたいです。

― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。

夢を叶えるには、継続力がすごく大事だと思います！

◆「男子中学生ミスターコン」ファイナリスト13人が最終決戦へ


今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。

◆男子中学生ミスターコン」とは


「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。

