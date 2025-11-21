天国の恩師にささげるベルトを巻くために、世界最高峰の舞台へ。格闘家・堀口恭司（３５）が２０１６年のＵＦＣ離脱と、９年ぶりとなる同団体復帰の理由を明かした。日本時間１１月２３日午前０時から行われる「ＵＦＣファイトナイト・カタール」で、総合格闘技団体・ＵＦＣへの復帰戦としてタギル・ウランベコフ（３４＝ロシア）と対戦。それにあわせて、試合の模様を配信するＵ−ＮＥＸＴのインタビューに応じた様子が、Ｕ−ＮＥＸＴ格闘技公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。

２０１５年４月のＵＦＣ世界フライ級タイトルマッチで王者デメトリアス・ジョンソンに敗れたものの、その後は２連勝していた堀口だが、２０１６年の年末にＵＦＣを離脱していた。当時を振り返り「大きなきっかけは二瓶さんのがんだったり、キッドさんもがんになったりして。このタイミングで日本にかえって、恩師に自分の試合を見せて元気づけたいと思った」と打ち明けた。

少年時代に空手を教わった恩師・二瓶弘宇さんや、高校卒業直後からのＭＭＡの師匠・山本“ＫＩＤ”徳郁に常に試合を見てもらえる日本に拠点を移し、２０１７年にはＲＩＺＩＮのバンタム級トーナメントで圧勝するなど活躍した。

２０１８年７月に二瓶さんが闘病の末に逝去。２カ月後には山本“ＫＩＤ”徳郁も亡くなった。堀口は「近くで見てもらって、勇気づけられたかはわからなかったけど、自分としては戦う姿を見せられてうれしかった」としみじみと振り返った。

その後、ＲＩＺＩＮとベラトールで２団体王者になるなど、トップランナーとして活躍を続けたが、２０２５年３月にＵＦＣへの復帰を発表。その理由についても、インタビューで明かした。

「二瓶さんに、ＵＦＣを辞めて日本に帰りますと報告したときに『なんでＵＦＣのベルトを取ってこないんだ』と言われて。やっぱり向こうでベルトを巻いてほしいというのが二瓶さんの願いだった。自分としてもいずれはそこに戻りたいなと」

格闘技人生の最大の目標として、あらためてＵＦＣのベルト獲得を掲げる。

「自分の恩師が取ってこいって言っているので、取るしかないですよね」

ゴールへ向かう戦い。その第一歩として、まずは復帰戦で９年ぶりとなるＵＦＣでの勝利を挙げる。