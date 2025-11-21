ベルランゴに『アクア・グリーン』復活

ステランティス・ジャパンは、シトロエン・ブランドのマルチ・パーパス・ビークル（MPV）『シトロエン・ベルランゴ』に特別色『アクア・グリーン』を新たに設定し、11月20日より発売した。

【画像】アクア・グリーンのシトロエン・ベルランゴ 全19枚

パステル調の柔らかな色合いの『アクア・グリーン』は、過去にベルランゴに設定され、人気を集めたボディカラーで、多くの声に応えるかたちで今回特別色として復活した。



シトロエン・ベルランゴに、特別色『アクア・グリーン』を設定。 ステランティス・ジャパン

最新のブランドロゴと新世代デザインをまとったベルランゴに、この爽やかで個性的なカラーが組み合わされることにより、シトロエンならではのフレンチテイストが一層際立つモデルに仕上がった。

特別色『アクア・グリーン』は、ベルランゴ標準車の5人乗りと7人乗りに設定されるほか、特別仕様車として5人乗りの『ベルランゴ・マックス・ブルーHDi XTRグリップコントロール・パッケージ』と、7人乗りの『ベルランゴ・ロング・マックス・ブルーHDi XTRグリップコントロール・パッケージ』も用意される。

価格は452万円（ベルランゴ・マックス・アクア・グリーン）から、484万2000円（ベルランゴ・ロング・マックス・ブルーHDi XTRグリップコントロール・パッケージ・パッケージ・アクア・グリーン）となる。

特別仕様車XTRグリップコントロール・パッケージ

『ベルランゴ・マックス・ブルーHDi XTRグリップコントロール・パッケージ』は、2025年9月に追加された、快適性と機能性を兼ね備えた特別仕様車である。

シトロエン独自の『アドバンスドコンフォートシート』や、『17インチホイール』、『フロント/リア・スキッドプレート』、『専用カラーダッシュボード』、『エアバンプカラーアクセント』、『XTRバッジ』などの専用装備で、快適な長時間ドライブを実現する。



特別仕様車『シトロエン・ベルランゴ・マックス・ブルーHDi XTRグリップコントロール・パッケージ』。 ステランティス・ジャパン

さらに、『ノーマル』、『スノー』、『マッド』、『サンド』の4モードを持つ『グリップコントロール』機能により、路面や天候に応じた最適な走行を可能とした、よりアクティブなベルランゴに仕上がっている。