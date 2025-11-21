¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£²¡¥£´¡óÈ¿Íî¤Ç£²¥«·îÈ¾¤Ö¤ê°ÂÃÍ¡¢¥Æ¥Ã¥¯ÌÃÊÁ¤¬°Â¤¤
¡¡£²£±Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£¶£±£µ¡¥£µ£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£²¡¥£³£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£²£²£°¡¥£°£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿Íî¤·¡¢£¹·î£´Æü°ÊÍè¡¢Ìó£²¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¡£ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤Ï¡¢£²£²£³¡¥£µ£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£²¡¥£´£µ¡ó¡Ë°Â¤Î£¸£¹£±£¹¡¥£·£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£¶ÆüÂ³Íî¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£²£¸£µ£·²¯£²£³£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£µÃû£·£µ£´£°²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡Ê£²£°Æü¤Ï£²£´£µ£±²¯£³£µ£·£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¿´Íý¤¬°²½¤¹¤ëÎ®¤ì¡£È¾Æ³ÂÎÀ¤³¦Âç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»¾å¿¶¤ì¤ä¶¯µ¤¤ÊÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë»º¶È¤Î²á¾êÅê»ñ¤ä´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î³ä¹â´¶¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬²ò¾Ã¤Ç¤¤º¡¢ºòÌë¤ÎÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÏµÞÈ¿Íî¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ò·è¤á¤ëÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Î³«ºÅ¤¬£±£²·îÃæ½Ü¤´¤í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ°Â¡Ê£¸£¸ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á£¸£³ÌÃÊÁ¤¬²¼Íî¡Ë¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅ¤ÎµþÅì·ò¹¯¡Ê£Ê£Ä¥Ø¥ë¥¹¡§£¶£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£¶¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷ºÇÂç¼ê¤ÎÉ´ÅÙ½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¸¡ó°Â¡¢£Å£ÃºÇÂç¼ê¤Î°¤Î¤ÇÃÇÃ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¹£¹£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ³ô¤â°Â¤¤¡£±ÑÂúìÐ²Ê¡ÊÁÉ½£¡Ë²Êµ»¡Ê£²£µ£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£·¡ó¡¢Ãæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£´¡ó¡¢²ÚÆúÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£±£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤È£Á£Ó£Í£Ð£Ô¡Ê£µ£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ä£Á£Éµ»½Ñ¤Î´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥»¥ó²Êµ»¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¡Ë»Ø¿ô¤Ï£³¡¥£²¡ó°Â¤ÈÂ¾¤Î¼çÍ×»Ø¿ô¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥¦¥à´ØÏ¢¤Î²¼¤²¤â¤¤Ä¤¤¡£¹¾À¾¥«¥óË¯¥ê¶È¡Ê£±£·£·£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£²¡¥£µ¡ó°Â¡¢Å·ÀÆ¥ê¶È¡Ê£¹£¶£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£±¡¥£¹¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹½£´ü²ß¸ò°×½ê¡Ê¹½£ÀèÊª¼è°ú½ê¡Ë¤Ë¤è¤ëÃº»À¥ê¥Á¥¦¥àÀèÊª¤Î¼è°ú¼ê¿ôÎÁ°ú¤¾å¤²¤ò¼õ¤±¡¢£²£±Æü¤Î¼è°ú¤Ç¤ÏÆ±ÀèÊªÁê¾ì¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢ËÜÅÚ·ÏÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¤¬µÕ¹Ô¹â¡£¹½£ÉÙÎÏÃÏ»º¡Ê£²£·£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¹â¡¢ÊË·Ë±à£È£Ä¡Ê£²£°£°£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¹â¡¢Î¶¸Ð½¸ÃÄ¡Ê£¹£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¹â¡¢ÎÐ¾ëÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£³£¹£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£°¡¥£³¡ó¹â¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£²£°Æü¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿·µ¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø»ÒÊäµë¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£²¡¥£´£µ¡ó°Â¤Î£³£¸£³£´¡¥£¸£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¤Û¤ÜÁ´¶È¼ï¤¬²¼Íî¡£Ãæ¤Ç¤âÈóÅ´¶âÂ°¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¢ÄÌ¿®¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
