¡Ö¥µ¥á¤ß¤¿¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡×ã·Æ£µþ¹áÁª¼êÆüËÜ¿·µÏ¿¤Ç4°ÌÆþ¾Þ¡¡¤¤¤È¤³¤Îã·Æ£¿´²¹Áª¼ê¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¾¡Íø
15Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£
¡Ö½÷»Ò100m¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¶â¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤Î¥¹¥¤¥Þ¡¼¡¦ã·Æ£µþ¹áÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿ÈÄ¹153cm¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤±Ë¤®¤¬ÆÃÄ§¤Îã·Æ£Áª¼ê¡£
¼«¿È¤Î±Ë¤®¤òÆ°Êª¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥µ¥á¤ß¤¿¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯±Ë¤®¤Ç¡¢¥µ¥á¡Ä¥¤¥ë¥«¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¿ÆÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Äï¤Î¾ç¡Ê¤¿¤¹¤¯¡ËÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤ÏÎ¦¾å¤Ç¡¢¤¤¤È¤³¤Î¿´²¹¡Ê¤·¤ª¤ó¡ËÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡¢1¥ì¡¼¥ó¤Îã·Æ£Áª¼ê¤Ï¥á¥À¥ë·÷Æâ¤Î3°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±Ë¤®¤Ç¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
ÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ã·Æ£µþ¹áÁª¼ê¡§
³§¤µ¤ó¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬»ä¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯±Ë¤®ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤È¤³¤Î¿´²¹Áª¼ê¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾35Ê¬¡¢ÆüËÜ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¾¡Íø¡£
½é¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¡¢Î¦¾å¤Î¡ÖÃË»Ò5000m¡×¤Ë¤Ï¡¢Äï¤Î¾çÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£