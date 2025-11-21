束感まつげでアイドル級♡Dintyから新作1ペア＆5ペア登場

サン・スマイルのつけまつげブランド「Dinty（ディンティー）」から、新作が登場♡初心者向けのミニグルー付き1ペアタイプは、人気No.101オープンアイズやNo.102パワームーブなど6品番をラインナップ。まとめ買いに便利な5ペアタイプはNo.102とNo.103をご用意。軸が細く柔らかく改良され、より軽やかで快適なつけ心地を楽しめます♪

初心者向け♡グルー付き1ペアタイプ

1ペアタイプは税込\495（本体\450）で、まだつけまつげに挑戦したことがない方にも試しやすいミニグルー付き。

ラインナップはNo.101オープンアイズ、No.102パワームーブ、No.103ニューフェイヴス、No201アップトゥデート、No.302ノーバディエルス、No.303スターストラックピンクの全6種類♡

自然な束感でアイドル級の目元を演出します。

ご愛用者向け♡5ペア大容量タイプ

5ペアタイプは税込\1,760（本体\1,600）で、人気のNo.102パワームーブとNo.103ニューフェイヴスをラインナップ。

まとめ買いに便利で、毎日のメイクやイベントにも重宝します。軸が従来品より細く柔らかく改良されており、軽やかなつけ心地と自然な束感を長時間楽しめます♪

Dintyの魅力♡アイドル級束感まつげ

「Dinty（ディンティー）」は、束感まつげを活かした幅広いラインナップで、トレンドメイクとの相性も抜群。初心者からヘビーユーザーまで、自分の理想の目元を演出できます。

ドン・キホーテやPPIH系列店舗限定発売で手に入りやすく、アイドル級のふさふさまつげを手軽に楽しめるブランドです♡

アイコニックな目元を叶えるDinty♡



新発売のDintyつけまつげは、初心者に嬉しいグルー付き1ペアタイプ（税込\495）と、まとめ買いに便利な5ペアタイプ（税込\1,760）をラインナップ。

軸が柔らかく改良されており、軽やかなつけ心地で自然な束感を演出。アイドル級の華やかな目元を手軽に叶えたい方におすすめの冬コレクションです♪ぜひ試してみてください。